Marokkaans-Duits callcenter trekt naar beurs van Amsterdam

Majorel, één van de grootste callcenters ter wereld, kondigt zijn plannen aan om naar de beurs van Amsterdam te trekken. Het bedrijf met 63.000 werknemers kan een miljardenwaardering krijgen.

Majorel kondigt zijn plannen aan om een notering te krijgen op de beurs van Amsterdam. De callcenterreus is actief in 31 landen in de vijf continenten en stelt 63.000 telefoonoperatoren te werk. Majorel is in handen van het Marokkaanse investeringsfonds Saham en de Duitse mediareus Bertelsmann, die elk 50 procent van de aandelen in bezit hebben. Ook na de operatie zullen beiden aan boord blijven.

Bertelmann-baas Thomas Rabe had vorige week bij de halfjaarcijfers al gezegd de 'strategische opties' voor Majorel te bekijken. Het bedrijf dat telefonische klantencontacten verzorgt voor internationale bedrijven, draaide in 2020 1,34 miljard euro omzet (+14 procent ten opzichte van 2019). Het puurde daaruit een brutobedrijfswinst van 196 miljoen euro . 'Die groei versnellen we nog in de eerste jaarhelft met een omzetgroei van 18 procent op vergelijkbare basis', aldus CFO Otmane Serraj. Of het bedrijf ook nettowinst boekt, wordt in de aankondiging niet meegedeeld.

We hebben een ruime reeks potentiële overnamedoelwitten in de pijplijn. Majorel

Het bedrijf zou bij zijn notering een beurswaarde van 3 miljard euro kunnen krijgen, menen sectorexperten. Ook de Belgische holding GBL is actief in de sector, via het Franse callcenter Webhelp. De callcentermarkt is nog erg gefragmenteerd. De 10 grootste spelers verdelen slechts een kwart van de markt, wat nog veel ruimte laat voor consolidatie. 'We hebben een ruime reeks potentiële overnamedoelwitten in de pijplijn', aldus Majorel in het persbericht.