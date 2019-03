Massale aandelenverkoop in Adyen

Een aantal grote aandeelhouders van de betalingsverwerker verkocht een vracht aandelen voor 600 euro per aandeel.

Een aantal aandeelhouders van Adyen verkocht ongeveer 2,5 miljoen aandelen van het bedrijf aan institutionele beleggers. Dit is ongeveer 8,5 procent van het totale aandelenkapitaal van de online betalingsverwerker. Het bedrijf maakt niet bekend welke partijen de aandelen hebben verkocht.

Analist Thomas Couvreur van KBC Securities zegt dat de verkoop niet als een verassing komt. ‘Van onze klanten hadden we dit soort berichten al opgevangen, maar het is natuurlijk altijd lastig om de timing ervan te bepalen’.

Geen zorgen

Couvreur denkt niet dat beleggers zich zorgen hoeven te maken over de verkoop. ‘Ik ga er niet vanuit dat deze verkopende partijen ‘meer’ weten en om die reden het aandeel verkopen. Een groot deel van de aandelen is in handen van private equity partijen. Deze spelers zitten er vanaf het begin af aan in en verkopen nu voorzichtig hun posities’.

Op de vraag of hij denkt dat er nog meer verkopen in het vat zitten, antwoordt de aandelenspecialist instemmend. ‘Er zijn 5 venture capitalists die bij elkaar net geen 34 procent van de aandelen bezitten. Van deze partijen weet ik dat ze er niet nog 3 jaar in gaan zitten. Als dit de verkopende partijen zijn, dan hebben ze nu – na de verkoop - nog ongeveer 26 procent van de aandelen. De resterende aandelen kunnen dus nog allemaal verkocht worden in de toekomst’.

Te duur

Hoewel de analist een fan is van het bedrijf, heeft hij onlangs het aandeel op de verkooplijst gezet. ‘De prijs van het aandeel is ontzettend hard opgelopen. Er is een beetje een hype rond ontstaan. Daarom houd ik het advies ook nu op ‘afbouwen’ en heb ik 605 euro als koersdoel.'

Adyen maakte furore bij zijn beursintroductie in juni. Na één beurssessie eindigde de koers op 420 euro. Dit was bijna het dubbele van de intekenprijs van 240 euro. Het bedrijf maakt de belofte waar met een flinke sprong in zowel de omzet als de nettowinst.