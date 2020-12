Materialise keldert op Nasdaq

Lucht uit Materialise

Het Belgische Materialise tekent voor een van de grootste uitschuivers. Het aandeel gaat op Nasdaq 14 procent lager tot 47 dollar. Er valt nochtans geen fundamenteel nieuws te melden over de Leuvense specialist in 3D-printingspecialist.

Vorige week ging Materialise - ook al zonder nieuws - de strastosfeer in. Het piekte op 23 december intraday op 61,8 dollar. De klim werd toen toegeschreven aan de instromen in populaire robo-trackers , waarin Materialise een zitje heeft. Sinds de intraday-piek vorige week verloor het aandeel 24 procent.

Hete huizenmarkt

Een van de schaarse macro-economische indicatoren van de verkorte handelsweek was positief. De huizenprijzen in de 20 grootste Amerikaanse steden zijn in oktober met 7,95 procent gestegen tegenover oktober vorig jaar. Dat is volgens de S&P Case-Shillerindex de grootste prijsstijging sinds 2014. In september stegen de prijzen met 6,6 procent jaar op jaar.

De sterke stijging van de vastgoedprijzen is een gevolg van de zeer lage hypothcaire rente, de toenemende appetijt voor grotere huizen en de daling van het aanbod. Een prijsindex van huizen in de hele VS steeg in oktober nog iets meer: met 8,4 procent jaar op jaar. Ook dat is de grootste toename in zes jaar.