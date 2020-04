Matrassen dempen omzetval Recticel

De specialist in polyurethaan meldt een omzetdaling van 6,2 procent in het eerste kwartaal. De divisie slaapcomfort blijkt de sterkhouder.

Een trading update van Recticel rolt binnen. Daaruit blijkt dat de isolatiespecialist zijn omzet in het eerste kwartaal met 6,2 procent zag krimpen door het coronavirus. De sterkhouder is de divisie matrassen waar de omzet wel licht groeide ondanks de sluiting van de meeste verkooppunten sinds midden maart. Vooral de zogenaamde merkmatrassen van onder meer Lattoflex, Beka en Swissflex kenden een sterke omzetstijging (+7,3%). De 'private label'-matrassen zagen dan weer een stevige omzetdaling (-9,7%).

In de belangrijkste divisie, de isolatietak, daalde de omzet met 2,9 procent . 'Tijdens de eerste twee maanden bleef de vraag in Europa groot', aldus het persbericht. Over het volledige kwartaal namen de volumes af. Op Frankrijk na, bleven alle fabrieken operationeel maar aan een lager tempo.