McAfee opent ruim 5 procent onder IPO-prijs

Zowat een week geleden kondigde McAfee aan dat het de procedure voor een beursintroductie had aangevat. McAfee werd eind jaren 80 opgericht door de excentrieke John McAfee. Het Californische bedrijf is vooral bekend om zijn beveiligingssoftware voor computers, via verschillende connectiekanalen: cloud, mobiel, IoT.

Coronacrisis

Ook McAfee profiteert van de coronacrisis, omdat mensen veel meer thuiswerken en er meer gebruik wordt gemaakt van clouddiensten. Uit een rapport van de onderneming blijkt dat het aantal cyberbedreigingen tussen januari en april van dit jaar met 630 procent is toegenomen. Daardoor haalde het bedrijf in de 26 weken voor 27 juni een omzet van 1,4 miljard dollar. Ter vergelijking: over heel 2019 kwam de omzet uit op 2,64 miljard dollar. De voorbije drie jaar leed McAfee verlies, maar in de eerste zes maanden van 2020 kon het een kleine winst voorleggen.