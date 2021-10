McDonalds test 'plantburger' van Beyond Meat

Wall Street staat in het groen. Beyond Meat krijgt een zetje van McDonalds. De zakenbanken Citigroup en Morgan Stanley schieten boven de lat.

De Amerikaanse beurzen zijn in goeden doen vandaag. De Dow Jones , S&P500 en Nasdaq winnen rond 17.30 uur eensgezind 1,4 procent. Dat hebben de indexen vooral te danken aan beter dan verwachte cijfers van Amerikaanse banken.

Beyond Meat en McDonalds

We beginnen met de McDonalds , want die gaat de komende maand de plantaardige burgers van de nepvleesproducent Beyond Meat uitproberen. Dat meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC. De McPlant-burger zal aangeboden worden aan klanten in acht Amerikaanse restaurants. In Europa en het VK heeft de fastfoodketen al een veganaanbod.

Door de recente toename in de besmettingen zien we tekenen van meer voorzichtigheid in meerdere segmenten van de voedingssector. PHILIP HARDIN CFO Beyond Meat

De deal met McDonalds volgt op recente overeenkomsten met de dranken- en snackfabrikant PepsiCo en de fastfoodketen YUM! Brands , waarmee de groep hoopt haar omzet te verhogen. Dat is nodig, want de resultaten over het tweede kwartaal stelden beleggers teleur. Toen rapporteerde het bedrijf een groter dan verlies per aandeel van 31 dollarcent op een omzet met 149,4 miljoen dollar. Daarbij was ook de omzetverwachting voor het derde kwartaal tussen 120 en 140 miljoen dollar een tegenvaller nu restaurants voorzichtiger groeien door de opkomst van de deltavariant in de VS.

'Wij geloven dat het voorzichtig is te zeggen dat we door de recente toename van de besmettingen tekenen zien van meer voorzichtigheid in meerdere segmenten van de voedingssector', zei financieel topman Philip Hardin op 6 augustus tegen beleggers.

Het aandeel Beyond Meat wint 1,5 procent, terwijl McDonalds 1 procent klimt.

Bank of America

Voor wat de banken betreft, beginnen we met de Bank of America (BAC) . Voor de drie maanden die eindigden in september zette de bank een winst per aandeel neer van 85 dollarcent, bijna 59 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat was ook een stuk beter dan de door de consensus voorziene 71 dollarcent.

Onze resultaten zijn sterk, nu de economie blijft verbeteren. Brian Moynihan CEO Bank of America

Bank of America kreeg 624 miljoen dollar uit een stroppenpot die niet langer nodig was. Daarnaast zag het bedrijf de nettorente-inkomsten met 10 procent stijgen tot 11,2 miljard dollar. Daarnaast steeg het gemiddelde bedrag aan leningen met 2,3 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. 'De groei was zeer breed gedragen in elk leningproduct van het bedrijf', zei de groep.

'Onze resultaten zijn sterk nu de economie blijft verbeteren', zegt CEO Brian Moynihan. 'Daarbij zagen we door een grotere instroom van deposito's en een toename van het aantal leningen een stijging in de nettorente-inkomsten, ondanks de lage rentes op lange termijn.'

Het aandeel wint een stevige 2,6 procent.

Citigroup

Ook Citigroup kwam met sterker dan verwachte kwartaalcijfers, maar weet daar niet echt van de profiteren op de beurs, want het aandeel trappelt zo'n beetje ter plaatse.

De Amerikaanse consument staat er financieel sterk voor. JANE FRASER CEO Citigroup

De kwartaalwinst per aandeel kwam uit op 2,15 dollar, een stijging van 58 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Analisten gingen maar uit van en winst per aandeel van 1,65 dollar. Dat was onder meer te danken aan het vrijkomen van 1,16 miljard dollar aan reserveringen voor mogelijke verliezen op leningen.

'Het herstel van de pandemie blijft het vertrouwen van consumenten en bedrijven aandrijven', zegt CEO Jane Fraser. 'We zagen ook aan de sterke resultaten van onze zakenbankpoot en de beleggingstak dat klanten zeer actief bezig zijn met ons.' Beide divisies zagen een groei van ongeveer 40 procent jaar op jaar. 'Daarnaast helpen we onze klanten met het herpositioneren van hun aanvoerketens, waardoor ook onze afdeling handelsoplossingen met dubbele cijfers groeide.'

'Ook de consument doet het goed', vervolgt Fraser. 'Die heeft een sterke balans, waardoor we meer mensen zien lenen. We zien grotere consumentenuitgaven bij onze kaartproducten.' De verbetering in de balans die de CEO noemt, is het gevolg van het stimulusbeleid van de Amerikaanse overheid. Wanneer de overheid schulden aangaat, kan de private sector (burgers en bedrijven) spaargeld opbouwen, waardoor de balansen van consumenten verbeteren.

Morgan Stanley

Bij Morgan Stanley zien we dan weer een positieve koersreactie van 1,3 procent. Ook deze bank presteerde boven de lat.

In het derde kwartaal zag de zakenbank de winst per aandeel klimmen van 1,66 naar 1,98 dollar. Analisten gingen maar uit van een cijfer van 1,69 dollar. De bank presteerde zeer sterk bij het beheren van de vermogens van de rijkste Amerikanen, want de divisie Wealth Management groeide met 10 procent. Daarbij deed de tak vermogensbeheer het goed dankzij een verhoging van de fees.