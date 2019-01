MeToo speelt nu ook Twitter parten

Het rapport van Amnesty International werd gemaakt in samenwerking met het de AI-specialist Element AI. De auteurs schrijven dat tot en met 2017 in totaal 1,1 miljoen tweets werden gericht aan vrouwelijke politici en journalisten in het VK en de VS die als ‘problematisch’, ‘beledigend’ of ‘gewelddadig’ worden gecatalogeerd. Dat betekent volgens Element AI dat er gemiddeld om de halve minuut een foute tweet de wereld in gaat.