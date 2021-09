Meer enthousiasme voor ASMI dan voor ASML

Met een dag verschil hielden twee Nederlandse technologieparels hun ‘Investor Day’. Dinsdag presenteerde ASM International (ASMI), woensdag was het de beurt aan ASML om toelichting te geven bij zijn strategie en met verse vooruitzichten te komen.

ASML en ASMI zijn allebei fabrikanten van machines om halfgeleiders te maken en behoren tot de wereldtop in hun domein. Toch zijn ze erg verschillend.

ASMI maakt machines om siliciumwafers te maken, de plaatjes die als basis dienen om chips te fabriceren. ASML , dat in 1984 als een joint venture van ASMI en Philips werd opgericht, maakt gesofisticeerde machines om halfgeleiders te maken via fotolithografie. Daarbij worden circuits in ultradunne laagjes geprint op siliciumwafers.

Zowel ASMI als ASML heeft al een prima beursjaar achter de rug. Het aandeel ASMI trok sinds begin dit jaar al 92 procent hoger, terwijl ASML al 71 procent aandikte. Het succes heeft alles te maken met de krapte op de halfgeleidermarkt, die chipbakkers ertoe aanzet hun productie op te drijven. En daarvoor hebben ze machines nodig.

Voor zijn Investor Day schoof ASMI een omzetdoelstelling van 2,8 tot 3,4 miljard euro naar voren tegen 2025. Gevoelig meer dan de 2,8 miljard euro waar analisten tot dusver op rekenden. De brutomarge voor de periode 2021-2025 zou tussen 46 en 50 procent uitkomen, wat grotendeels in lijn is met de verwachting van analisten.

Ook ASML stuurde een nieuwe prognose de wereld in. Tegen 2025 zou de omzet - op basis van verschillende marktscenario’s - tussen 24 en 30 miljard euro moeten uitkomen en de brutomarge tussen 54 en 56 procent. Geen grote verrassing aangezien het consensuscijfer telkens tussen beide vorken in ligt.

Dinsdag ging zowel ASMI als ASML stevig onderuit in de verkoopgolf die over de techsector rolde. ASMI herstelt vandaag met 5,4 procent, terwijl ASML na een rode start vlak noteert. In enkele rake woorden legt ING perfect uit waarom. De investeerdersdag van ASMI was ‘zeer ondersteunend’, terwijl die van ASML ‘geen extra munitie’ opleverde.

Een gelijklopende reactie zien we bij Degroof Petercam. ‘De nieuwe omzetdoelstellingen zijn in lijn met de verwachtingen’, zegt analist Michael Roeg over ASML. Hij gaat dan ook weinig aanpassingen aanbrengen aan zijn model. Hij blijft positief over het bedrijf en behoudt zijn koopadvies, maar zijn koersdoel blijft op 720 euro staan.