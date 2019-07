Meer leegstand bij Vastned Retail Belgium

De operationele EPRA-winst verbeterde van 1,38 tot 1,45 euro per aandeel, wat vooral te danken is aan lagere kosten. Maar netto dook Vastned Retail Belgium in het rood wegens een afwaardering van 8,6 miljoen euro op de winkelpanden.

Voor 2019 verwacht de onderneming een brutodividend van 2,75 à 2,85 euro per aandeel uit te betalen. De kans op een dividendverlaging is groot, want over boekjaar 2018 keerde Vastned ook al 2,85 euro uit. De schuldgraad blijft met 30 procent erg beperkt.