Meeste beurslilliputters zetten grote prestaties neer

Ze zijn klein, ze halen meestal de algemene pers niet en hun aandelen worden weinig verhandeld. Maar het gros van de allerkleinste bedrijven van het Brusselse koersenbord zet puike resultaten neer.

Ze horen niet bij de populairste aandelen bij de doorsneebelegger, maar dat betekent niet dat er geen interessante namen zitten tussen de microcaps van het Brusselse koersenbord. De allerkleinste ondernemingen wachten vaak tot eind september of begin oktober om over hun prestaties in het eerste halfjaar te rapporteren. Meestal blijft dat beperkt tot een bescheiden mededeling. Trouw aan hun bescheidenheid sturen ze zelfs bij erg goede cijfers geen hoerapersberichten uit. Vaak moet u zelf op de websites van de bedrijven naar de cijfers speuren.

Door de schaarse informatie en de beperkte verhandelbaarheid van de kleintjes laten de grote jongens ze links liggen. Voor fondsbeheerders zijn ze gewoonweg te klein om ze in hun portefeuilles op te nemen. Professionele analisten schenken er weinig of geen aandacht aan omdat ze toch amper voor beursorders zorgen.

18 De smallcaps doen het al 18 maanden slechter dan de grote aandelen op de beurs, de langste periode in veel jaren.

De particuliere belegger kan van die desinteresse profiteren. De koersen reageren vaak met veel vertraging op goed of slecht nieuws. Wie in de lilliputters van de beurs wil handelen, moet wel beseffen dat de aandelen weinig liquide zijn. In sommige aandelen is zelfs meer dan een maand geen handel. Wie ze heeft, houdt ze meestal jaren bij. Werk daarom altijd met limietorders: geef de prijs mee waartegen u wilt kopen of verkopen. Tijdens het schrijven van dit artikel merkten we dat zelfs enkele kleine orders zonder limiet tot koersverschillen leidden van meer dan 5 procent bij toch iets grotere smallcaps als Floridienne of Texaf.

Het eerste halfjaar mag voor de meeste microcaps een succes genoemd worden. ‘Bij de meeste bedrijven die ik opvolg, waren de resultaten erg goed’, zegt Guy Sips, specialist kleine en middelgrote aandelen bij KBC Securities. ‘Maar in hun vooruitzichten klinken ze dan weer erg voorzichtig. Vooral de economische terugval in Duitsland en de gevolgen van een mogelijk harde brexit zetten onze lokale helden aan tot terughoudendheid. Voor de kleine bedrijven zijn de buurlanden van groter belang dan voor een multinational die in heel de wereld actief is.’

Sips wijst er wel op dat de kmo’s doorgaans conservatiever zijn dan de grote spelers. ‘Ze leggen vaak de lat lager, om er nadien over te kunnen springen. Ze hebben er geen baat bij de koers van hun aandelen op te pompen.’ Sips stelt dat de smallcaps al 18 maanden slechter presteren op de beurs dan de grote bedrijven, de langste ‘underperformance’ in vele jaren. ‘Wegens de onzekere tijden mijden fondsbeheerders de minder vlot verhandelbare aandelen meer dan anders. Dat maakt de smallcaps relatief goedkoop.’

Hoog tijd dus om de prestaties van de kleintjes in de verf te zetten. In onze lijst hielden we alleen rekening met bedrijven die minder dan 200 miljoen euro waard zijn, met uitzondering van de speculatieve biotech. Ook vlot verhandelbare maar kleine ondernemingen in beurswaarde zoals Nyrstar, Balta, QRF of Quest for Growth namen we niet in de lijst op omdat die wel vaak de pers halen. Aandelen op de minder gereglementeerde beurssegmenten Growth en Access haalden ook de lijst niet.

Slimme fotogroep

Bij de uitblinkers viel Smartphoto op. De fotospecialist timmert al een tijdje aan een rendabel groeiparcours en kon de nettowinst 40 procent optrekken in de eerste jaarhelft. ‘De focus op producten met meer toegevoegde waarde zoals boeken, kaarten en geschenken, gekoppeld aan een betere marketing, ondersteunt de verdere winstgevende groei’, zegt Sips. Smartphoto heeft een balans als gewapend beton, met een netto cashpositie van 0,43 euro per aandeel. Daardoor kan het eigen aandelen inkopen. Van een inkoopprogramma van 3 miljoen euro is amper een tiende uitgevoerd.

Texaf financiert de continue uitbreiding van zijn vastgoedportefeuille uit zijn eigen cashflow. Gert De Mesure

Wie van een vleugje exotiek houdt, kan terecht bij Texaf. Het bedrijf haalt zowat 90 procent van zijn inkomsten uit de verhuur van vastgoed in Congo, en een tiende uit een steengroeve nabij Kinshasa. ‘Dit is volgens mij een van de betere verhalen onder de kleine Belgische aandelen’, zegt onafhankelijk analist Gert De Mesure. ‘De cijfers waren uitstekend, vooral door de continue uitbreiding van de vastgoedportefeuille die Texaf financiert uit zijn eigen cashflow. Er zitten veel projecten in de pijplijn. En nu het wat rustiger geworden is in Congo onder president Félix Tshisekedi kan het investeerdersklimaat er weer verbeteren.’ De voorbije jaren verhoogde Texaf zijn dividend telkens met zowat 20 procent.

Ook Zenitel boert goed. De producent van kritische communicatiesystemen groeide 22 procent, al was dat vooral te danken aan de overname van het Noorse Phontech. De nettowinst steeg een vijfde. ‘Het aandeel is niet duur, maar we mogen aannemen dat de optimistische trend van het eerste halfjaar doorzet’, oordeelt het beursblad De Belegger. Ondanks een stevige kaspositie van 3,50 euro per aandeel krijgen beleggers wel geen dividend.

Wijngaardslakken

Floridienne is met zijn allegaartje van 35 fabrieken een van de meest fascinerende bedrijven van het koersenbord, en bestaat uit een tak chemie (batterijrecyclage, zinkzouten en pvc-additieven), feestvoeding (van zalm over wijngaardslakken tot ossentong) en lifesciences. Die laatste is de grote groeimotor. Vooral het Vlaamse bedrijf Biobest, dat bijen en andere insecten kweekt voor gewasbescherming en -bestuiving, groeit als kool. De brutobedrijfswinst van de holding spurtte de helft hoger en ook het tweede semester ziet er goed uit, stelt Floridienne. De afdeling feestvoeding had het lastig, maar dankzij een herstelplan moet ook daar de rendabiliteit toenemen.

De kledingketen FNG kon ook sterke cijfers voorleggen, maar het aandeel geniet daar niet van. ‘Het aandeel is goedkoop, maar de markt blijft sceptisch’, zegt De Mesure. ‘De overname van het Zweedse internetbedrijf Ellos is een goede strategische zet, maar de schuld is daardoor fors gestegen. Bovendien worden beleggers afgeschrikt door de negatieve commentaren van ABN AMRO op FNG’s communicatie.’ Het blad De Belegger merkt op dat de groei van dochter Brantano met 0,7 procent teleurstelde.

Miko compenseerde de terugval in de tak plastic verpakkingen met sterke cijfers van zijn tweede poot, de koffieservice. De omzet en de nettowinst stegen bijna 7 procent. Door een groot contract zal de verpakkingsdivisie weer groeien, al staan daar eerst nog investeringskosten tegenover om de fabriek in Turnhout uit te breiden. Met een koers-winstverhouding van 14 is Miko niet duur.

Bij de fabrikant van vliegtuigonderdelen Sabca verhoogt het ‘Project of the Century’, dat de structuur een pak efficiënter moet maken, de rendabiliteit. Ondanks een kleine omzetdaling vervijfvoudigde de nettowinst. Dat moet het makkelijker maken voor aandeelhouder Dassault om een koper te vinden voor zijn belang van 96,85 procent. De kans is groot dat het aandeel weldra van de beurs verdwijnt. Of u daar als kleine belegger winst mee kan maken, is hoogst twijfelachtig.

ABO Group haalt de pers zelden, maar de Gentse bodemonderzoeker herstelt na een zwak 2018. In de eerste jaarhelft steeg de omzet 8 procent. Vooral de tak geotechniek, die advies levert rond funderingstechnieken en grondmechanica, doet het goed en tekent voor de eerste keer voor meer dan de helft van de omzet. ABO dankt die groei mede aan de bouwwoede voor tunnels in Frankrijk. ‘Onze ambitie op middellange termijn is een dubbelcijferige groei, organisch en via overnames', stelt het bedrijf. Het orderboek is goed gevuld. Tegen ruim 20 keer de verwachte nettowinst noteert ABO niet goedkoop, maar het zit wel in beloftevolle groeisectoren.

Meest cyclische bedrijf

Campine presenteert zich uitdrukkelijk als een groene, duurzame investering. Het bedrijf haalt lood uit gebruikte batterijen en produceert antimoon, dat dient als brandvertrager. Het is een van de meest cyclische bedrijven op de markt. Terwijl de kosten weinig schommelen, bewegen de lood- en antimoonprijzen - en dus de inkomsten - vaak heftig. De prijzen waren in de eerste jaarhelft erg laag, maar zijn intussen licht hersteld. 2019 wordt wellicht een gemiddeld jaar. De analisten van De Belegger bestempelen Campine als koopwaardig, weliswaar met een hoog risico.

Rosier zag de vraag naar zijn meststoffen een vijfde aandikken, maar deze week waarschuwde de dochter van het Oostenrijkse Borealis dat de kosten fors zijn opgelopen. 2019 wordt verlieslatend. U rekent voor de komende jaren het best niet op een dividend. Ook de schulden zijn te hoog om het aandeel interessant te maken.

Door schulden in aandelen om te zetten, heeft Crescent opnieuw de middelen om zijn plannen voor de komende jaren te realiseren. Guy Sips, analist KBC Securities

Bij Crescent, ex-Option, is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. ‘Het bedrijf heeft nog weinig te maken met het vroegere Option’, zegt Sips. ‘Het is een verzameling technologiebedrijfjes van hoofdaandeelhouder Eric Van Zele. Omdat schulden in nieuwe aandelen zijn omgezet, heeft Crescent opnieuw een gezondere balans. Het verwacht zelfs een positieve brutobedrijfswinst dit jaar. De middelen zijn er om de plannen voor de komende jaren te realiseren.’ Sips trok daarom vorige week zijn advies voor het aandeel op van ‘verkopen’ naar ‘houden’.

Helaas gaat het niet overal goed. De betalingsspecialist Keyware Technologies kon minder nieuwe contracten sluiten. De klanten die dat toch doen, kiezen voor goedkopere apparaten. De omzetgroei uit financiële software kan dat niet compenseren. Operationeel ging het wat bergaf, al steeg de nettowinst door een terugname van belastingverplichtingen. Ondanks het mindere halfjaar laat Keyware zijn interim-dividend stijgen van 3 naar 4 cent.

De verkoper van warme dranken Fountain zag de omzet alweer 6 procent zakken. Door de invoering van de boekhoudnorm IFRS16 (die ook leasingverplichtingen meetelt) steeg de brutobedrijfswinst, maar namen ook de schulden toe van 5,3 naar 8,2 miljoen euro. Fountain investeert in zijn verkoopteam, maar slaagt er moeilijk in nieuwe klanten te winnen. Er is weinig om enthousiast te worden over het aandeel.

Hamon is het bedrijf dat tegenover zijn omzet het minst waard is. De beurswaarde van 24 miljoen euro is 13 keer kleiner dan de omzet. De maker van koeltorens blijft ondanks de miljoeneninjecties van de Waalse overheid een probleemkind. Projecten lijden onder vertraging. Het orderboekje werd bijna een kwart dunner.

Bouw en vastgoed

Moury Construct is balansmatig het stevigste aandeel in Brussel. De cash is goed voor 64 procent van de beurswaarde. De cashbuffer liet toe de aandeelhouders voor het 100-jarige bestaan van het bouwbedrijf te trakteren op een dubbel dividend. De eerste jaarhelft was uitstekend met een tweecijferige groei op elk lijntje van de resultatenrekening. Het dividendrendement bedraagt 3,3 procent bruto. De kans is groot dat er door de sterke cijfers dit jaar een hogere coupon in zit. Tegen 1,3 keer de boekwaarde is Moury ondanks zijn recordkoers goedkoop.

Moury Construct lijkt door zijn ijzersterke balans, goede staat van dienst en een nettowinst die ruim dubbel zo hoog ligt dan de coupon interessanter dan de gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) van dezelfde familie: Immo Moury. De kleinste gvv van het koersenbord zag de bezettingsgraad licht dalen, maar handhaaft het dividend op 1,61 euro netto. De volledige nettowinst vloeit naar de aandeelhouders. De coupon gaat op 17 oktober van de koers.

Ook Scheerders Van Kerchove (SVK) is in de bouw actief, met de productie van vezelcementplaten. Die sector boomt, want de omzet steeg bijna een tiende. De nettowinst verdubbelde bijna. SVK is een van de oudste bedrijven van het koersenbord, opgericht in 1905. Léon Scheerders en zijn vrouw Camilla van Kerchove hadden een kolenhandel. Omdat die in de zomer amper draaide, begonnen ze met de verkoop van bouwmaterialen. Al snel hadden ze ook hun eigen steenbakkerij. Dit jaar kreeg u een dividend van 5 euro bruto, goed voor een schaars rendement van 1,25 procent. Het aandeel is extreem illiquide. Het verschil tussen de bied- en laatkoers bedraagt 43 procent. Alleen al daarom mijden kleine beleggers SVK het best.

Van de projectontwikkelaars is Banimmo de kleinste genoteerde speler. Klein, omdat de groep de voorbije jaren een meester was in het vernietigen van aandeelhouderswaarde met tal van geflopte projecten. Intussen heeft Banimmo met de verzekeraar Patronale Life een nieuwe referentieaandeelhouder die de balans heeft opgekuist. Voor dit jaar rekent het bedrijf nog op een verlies van 3 miljoen euro. Nieuwe projecten moeten in de toekomst beterschap brengen. ‘Het aandeel noteert onder de boekwaarde van 4 euro, maar haast om te kopen is er zeker niet’, zegt De Belegger. Een dividend is er niet.

Ook bij de verhuurder van semilogistiek vastgoed Accentis zijn couponliefhebbers aan het verkeerde adres. Door het aflopen van huurcontracten en de verkoop van gebouwen nemen de inkomsten dit jaar af. In 2020 moet er opnieuw groei in zitten door de oplevering van projecten in Slovakije. Door het ontbreken van een dividend en de hoge schuldgraad van 5 keer de brutobedrijfswinst noteert Accentis onder de waarde van het vastgoed.

Iep Invest heeft 55 procent van Accentis in handen, naast een belang in een Oostenrijks clubhotel en een pak vorderingen. Het aandeel noteert de helft onder zijn boekwaarde van 14 euro. Goedkoop, maar de holding van de Nederlandse familie Cok - die we nog kennen als grote aandeelhouder van het ten onder gegane Duitse seksimperium Beate Uhse - is allesbehalve transparant. Af en toe lijken transacties er eerder op gericht familie of vrienden een plezier te doen dan alle aandeelhouders. De koers krijgt wel steun door de stevige inkoop van eigen aandelen en de speculatie dat Iep en Accentis ooit kunnen samensmelten. De familie Cok is nu actief in vastgoed en de erotiekketen Christine le Duc.

Kleine holdings

Bij de kleine holdings zit er helemaal niets meer in Sucraf, nadat Congo diens suikerrietplantage heeft genationaliseerd. Het Nederlandse Value8 onderzoekt of het activiteiten via de lege beursschelp naar de beurs kan brengen. Alleen om die reden is het aandeel nog een peulschil waard.

Bij de miniholding blinkt Belreca uit. Het investeringsvehikel van de familie van de Put uit de Antwerpse Van Putlei verhoogt al 17 jaar lang zijn dividend. Belreca hoort traditiegetrouw tot een van de snelste rapporteerders van het koersenbord. Maar behalve het wettelijk noodzakelijke krijgt de kleine belegger geen extra informatie. We weten niet wat precies in de portefeuille zit. Met een korting van slechts 14 procent tegenover de intrinsieke waarde zijn er interessantere holdings op de beurs te vinden.