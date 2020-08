Meeste beursnieuwelingen laten beleggers met kater achter

Elf van de zestien bedrijven die de voorbije tien jaar naar de Brusselse beurs trokken, noteren onder de introductieprijs. Neemt de kwaliteit van de nieuwkomers af?

De mediaan of het gemiddelde, de uitkomst kan een wereld van verschil zijn. Wie de voorbije tien jaar telkens 1.000 euro stopte in elke beursintroductie in Brussel - 16 in totaal als we geen rekening houden met dubbele noteringen en met het minder gereglementeerde segment - heeft nu een aandelenportefeuille van 34.748 euro. Dat is een rendement van 117 procent. Maar die portefeuille ‘beursnieuwkomers’ bestaat voor 67 procent uit aandelen van Argenx. Dat biotechbedrijf ging sinds de beursgang maal 23.

De doorsneebeursnieuweling noteert echter 38 procent onder de introductieprijs. Dat betekent dat de ene helft boven en de andere helft onder -38 procent uitkomt. De vijf beursintroducties waarop de kleine belegger sinds 2016 kon intekenen - Shurgard was voorbehouden voor institutionele beleggers - noteren allen onder het waterpeil.

Kwaliteit

De vraag rijst dan ook of de kwaliteit van de beursnieuwelingen afneemt. Wie als een brave huisvader belegt, heeft trek in grote, klassieke familiebedrijven als Soudal of Aliaxis. Maar die hebben geen behoefte aan de beurs voor financiering. De rente op leningen is bijna nul en private-equityfondsen of grote financiers staan steeds vaker paraat met vers kapitaal. Dat is simpeler dan een beursintroductie.

De aandeelhouders van Studio 100 verkozen begin dit jaar de verkoop van een aandelenpakket aan Vic Swerts en Frank Donck boven een beursintroductie. Achteraf gezien zijn kleine beleggers aan een serieuze kater - de coronacrisis - ontsnapt. Ook de beursgang van Belfius die in het voorjaar van 2018 niet doorging wegens politiek gehakketak zou vooral interessant voor de overheid zijn geweest. De Europese bankaandelen zijn sindsdien gehalveerd.

Unicorns

In vergelijking met de levendige Amsterdamse beurs mist ons land unicorns die meesurfen op megatrends en het stadium van private-equityfondsen ontgroeien. Voor de maaltijdleverancier Takeaway, de betaalspecialist Adyen en de fitnessketen Basic-Fit is een beursnotering de logische stap om uit te groeien tot een wereldspeler. De specialist in energietransitie Alfen probeert dezelfde weg op te gaan en laadde in juni het eigen vermogen op met een succesvolle kapitaalverhoging.