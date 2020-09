Megadeal in chipsector

ARM maakt zelf geen chips, maar ontwikkelt de architectuur. Op basis van het ontwerp van ARM ontwikkelen onder meer Apple en Samsung de processoren voor hun smartphones. Nvidia is een snel groeiende Californische producent van grafische kaarten, die gebruikt worden voor onder meer videogames en cloud computing, sectoren die de jongste maanden net profiteerden van de coronacrisis. Het aandeel Nvidia klom dit jaar al ruim 100 procent en is daarmee de beste leerling in de S&P 500.

Nvidia betaalt 21,5 miljard dollar in aandelen en 12 miljard dollar in cash voor de Britse chipfabrikant, waarbij het 2 miljard dollar betaalt op het moment van tekenen. Softbank kan een additionele 5 miljard dollar aan cash of aandelen ontvangen, wanneer de prestatie van ARM bepaalde doelstellingen haalt. Er zal tevens een aanvullende 1,5 miljard dollar in aandelen betaald worden aan de werknemers van ARM.