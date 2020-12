Megataks op palmolie wijst op toenemende politieke risico's voor beleggers

De plantagegroep Sipef kreeg een zware klap op de beurs wegens een onverwachte en loodzware exportbelasting op palmolie door Indonesië. Het toont aan dat we de geopolitieke risico’s voor aandelen niet mogen onderschatten.

De nieuwe Indonesische regering heeft de rooskleurige vooruitzichten voor Sipef in één klap weggevaagd. De beurskoers genoot recent van de forse klim van de palmolieprijs tot ruim 900 dollar per ton, het hoogste peil in zes jaar. Maar het plantagebedrijf uit Schoten zal daar amper van kunnen profiteren. Tot nu toe taxeerde Indonesië palmolie met een vaste heffing van 55 dollar per ton als de prijs boven 620 dollar per ton belandde, en met een kleine exporttoeslag boven een niveau van 750 dollar. Vanaf 10 december heft Indonesië een exporttaks van 15 dollar voor elke schijf van 25 dollar boven 670 dollar per ton. Daarbovenop komen nog heffingen die ook in schijven naar boven gaan. Sipef teelt 80 procent van zijn palmolie in Indonesië. Het land tekent voor 55 procent van de wereldproductie.

‘Dit betekent dat bijna alle extra winst door hogere palmolieprijzen naar de Indonesische overheid zal vloeien’, zegt analist Frank Claassen van Degroof Petercam. ‘Ik kan me voorstellen dat Sipef hierdoor zijn expansieplannen zal wijzigen. De rendementen op de ontwikkeling van nieuwe palmolievelden zal voor het merendeel van de operaties te laag liggen.’ Hij trekt zijn koopadvies in en laat zijn koersdoel met 10 euro zakken tot 58 euro. KBS Securities houdt wel vast aan zijn kooprating.

2 miljoen Impact De heffing holt alleen al in december de nettowinst van Sipef met 2 miljoen dollar uit.

Voor Sipef zijn de gevolgen enorm. Alleen al voor december voorspelt het bedrijf een negatieve impact van 2 miljoen dollar op de nettowinst. Een flinke hap uit het jaarresultaat, want voor 2020 ging het bedrijf uit van een winst van 10 à 15 miljoen dollar. Claassen denkt dat de maatregel Sipef volgend jaar 30 miljoen dollar bedrijfwinst kost. Het taksregime weegt bovendien op de waardering van de grond. Het aandeel incasseerde vrijdagochtend een klap van meer dan 20 procent.

Biodiesel

Indonesië heft de taks officieel om de omschakeling naar meer biodiesel te financieren, maar velen zien het als een gewone belastingverhoging. ‘Hoewel het systeem nog wat aangepast kan worden om de kleine boeren te ontzien, neemt het de onzekerheid en het risico dat zo’n regime van de ene dag op de andere kan aanrichten niet weg’, stelt Claassen.

‘Beleggers houden best rekening met toenemende geopolitieke risico’s’, waarschuwt de vermogensbeheerder Schroders. Regimewissels, de opmars van extremere en/of populistische partijen, handelsspanningen of het uiteenvallen van verbanden zoals de brexit illustreert, bedreigen de stabiliteit waar investeerders veel belang aan hechten.

Alleen al het politieke regime heeft een impact op de waardering van aandelen. Vorige maand ging de koers van de Chinese internetgigant Alibaba onderuit omdat Peking de macht van de grote e-commercespelers aan banden wil leggen. Wellicht speelt ook de kritiek die Alibaba-topman Jack Ma had geuit op de staatsbanken een rol. De beursgang van Alibaba-dochter Ant Financial mocht op het laatste nippertje niet doorgaan. Sindsdien bewierookt Ma de Chinese overheid opnieuw. In het communistische China moeten zelfs mulitmiljardairs zich gedeisd houden.

Texaf

Op de Brusselse beurs waarschuwde de Congo-holding Texaf dat ze meer moet uitgeven voor de fysieke en juridische bescherming van haar eigendommen. In het halfjaarverslag meldde Texaf zich zorgen te maken over de ‘verslechtering van het ondernemersklimaat en van de juridische zekerheden rond eigendommen’ in Congo. CEO Philippe Waterschoot had er zelfs een onderhoud over met president Félix Tshisekedi. Het beursgenoteerde Sucraf kan erover meespreken. Zijn Congolese plantages werden eerst verwoest, en in 2011 onteigend. Door het landenrisico noteert Texaf, dat operationeel uitstekend presteert, met een forse korting tegenover westerse sectorgenoten.

Stadstol

Zelfs in België loeren politieke risico’s. De beslissing van de Brusselse regering om een stadstol in te voeren voor auto’s die het gewest binnen rijden, kan zware gevolgen hebben voor sommige aandelen. Een Vlaming of Waal die met pakweg een BMW3 dagelijks in Brussel centrum moet zijn, betaalt vlug meer dan 500 euro per jaar extra.

De Brusselse stadstol kan de vraag naar kantoren in de hoofdstad doen verschuiven naar de Vlaamse periferie aan de luchthaven of naar Waals-Brabantse gemeentes als Waterloo. Degroof Petercam

‘Deze belasting is een nieuwe negatieve kostenfactor voor Brusselse kantoren’, waarschuwt Degroof Petercam. ‘Die komt bovenop de regionale kantorentaks en de strikte parkeernormen. Het kan de vraag naar kantoren in Brussel doen verschuiven naar de Vlaamse periferie aan de luchthaven of naar Waals-Brabantse gemeentes als Waterloo’