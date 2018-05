Melexis is Brussels waardekampioen

Uit de rangschikking van 90 beursgenoteerde bedrijven komt Melexis voor het tweede jaar op rij als winnaar uit de bus. De analisten van Value Square telden de nettodividenden tussen eind 2007 en eind 2017 op bij de stijging van de boekwaarde per aandeel van alle bedrijven. We eindigde met een negatieve score of niet in de volledige periode op de beurs stond, komt niet in aanmerking.