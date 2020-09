'Met Tesla is het nu wel klaar'

Het aandeel Tesla krijgt wederom een forse afstraffing. Volgens analisten is het nu wel even klaar met de forse koersstijgingen van het aandeel.

Het aandeel Tesla krijgt dinsdag wederom een forse afstraffing en gaat tot 17 procent lager. Sinds vorige week dinsdag heeft de autobouwer al last van stevige koersverliezen. Vrijdag steeg het aandeel licht in een dalende markt voor techaandelen, waardoor het ergste voorbij leek, maar een bericht van vrijdagavond bracht daar verandering in. Toen bleek dat de verhoopte opname in de brede graadmeter S&P500 niet doorging.

Het zijn dan wel kleine beleggers, maar ze zijn met veel. Nico Inberg Analist IEX.nl

'Ik denk dat het nu wel even klaar is met die forse koersstijgingen van Tesla', zegt analist Nico Inberg van de beleggerswebsite IEX. 'Tesla doet het goed, maar je zag wel dat er een enorme lucht geblazen was in de koerswaardering en daar loopt nu wat van weg. Uit handelsdata van de populaire Amerikaanse beleggingsapp Robinhood kun je zien dat er en enorm grote groep kleine beleggers op een paar aandelen zijn gesprongen, waaronder Tesla. Dat drijft de koersen enorm op.'

Kettingreactie

Volgens Inberg zorgen de kleine beleggers voor een kettingreactie. 'Het zijn dan wel kleine beleggers, maar ze zijn met veel. En ze zorgen ervoor dat een aandeel als Tesla in het nieuws komt. Dan gaan ook de grotere partijen naar het aandeel kijken, waardoor je bijvoorbeeld een groep als het Japanse Softbank krijgt die enorme posities inneemt in dat soort techaandelen. Daarvan krijg je flinke speculatieve momenten in een korte tijd, waardoor aandelen heel hard omhoog kunnen gaan. Maar nu weten traders van de belangen die Softbank heeft en zijn ze mogelijk bang dat het nu zijn positie wil afbouwen. Daardoor loopt nu iedereen richting de uitgang.'

Vraag en aanbod

Aandelenkoersen worden gedreven door vraag en aanbod. Bij grote vraag stijgt de koers van een aandeel en dan kan het zijn dat beleggers de koers verwarren met de waarde van het aandeel. De waarde wordt door iets anders bepaald: omzet en winst. Analisten hebben snel de neiging om hun koersdoelen en adviezen op te trekken als de koers van een aandeel fors stijgt. Zeker bij aandelen als Tesla, omdat de waardering daarvan heel erg lastig is en gepaard gaat met zeer veel aannames over de ontwikkeling van de omzet en winst.'