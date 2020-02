Met korting kopen? Beleg in monoholdings

Wie wil beleggen in UCB, Solvay of KBC kan dat met korting doen via de monoholdings Tubize, Solvac en KBC Ancora. Hoe interessant zijn deze holdings tegenover hun dochterbedrijven?

De holding Financière de Tubize spurtte deze week naar een record, na sterke cijfers bij de farmagroep UCB . Tubize, oorspronkelijk een fabrikant van kunstzijde, is de vennootschap waarmee de nazaten van Emmanuel Janssen (1879-1955) 35 procent van UCB controleren. Janssen stamde uit een Antwerpse bankiersfamilie en trouwde met Paule Van Parys, de kleindochter van Ernest Solvay. Hij mocht met de Union Chimique Belge een eigen bedrijf uitbouwen. De familiale nazaten bezitten 57 procent van Tubize, de rest is verspreid onder beleggers op de beurs.

Tubizes enige actief is een pakket van ruim 68 miljoen aandelen UCB. Die leverden vorig jaar 82,37 miljoen euro dividenden op, een stijging met 2,5 procent. De holding torst schulden maar bouwde die vorig jaar af van 142,5 naar 86,5 miljoen euro. Tubize trekt zelf zijn dividend 11 procent op naar 0,62 euro bruto.

Wie tuk is op coupons zit beter bij UCB. Tubize levert een schamel dividendrendement op van 0,81 procent, tegenover 1,34 procent via een rechtstreekse belegging in de farmagroep. Tubize torst nog een redelijk hoge holdingkost van 1,12 miljoen euro. Een bijkomend voordeel van UCB is de vlotte verhandelbaarheid, al is dat voor een particuliere belegger minder van tel.

De troefkaart van Tubize is zijn korting van 46 procent tegenover de intrinsieke waarde. Bij een overname van UCB zou die korting in één keer wegsmelten, met een enorme meerwaarde tot gevolg. De familie heeft in het verleden al vaker biedingen gekregen en telkens voor een onafhankelijke koers gekozen. U houdt er dan ook best geen rekening mee. Toch is de korting aan de hoge kant. KBC Securities berekende de gemiddelde korting de voorbije twee jaar op 41 procent.

Solvac

De chemiegroep Solvay kan u 15 procent goedkoper kopen via Solvac . Solvac, dat ruim 30 procent van Solvay controleert, werd in 1983 opgericht om de familiale belangen te concentreren. Zowat 77 procent van de Solvac-aandelen zit bij de ruim 2.300 nazaten van de oprichters van Solvay. Dat waren naast de broers Ernest en Alfred ook de families Nélis, Pirmez en Lambert, die in de begindagen de groep financierden. Alleen van de kinderloze Patrick Solvay weten we dat hij iets meer dan 5 procent van Solvac aanhoudt. Dat is de meldingsdrempel bij het bedrijf.

De rest van de aandelen zit bij 11.700 andere beleggers. Dat weten we omdat alle aandelen Solvac op naam staan. Omdat die administratieve procedure tijd neemt, is het niet eenvoudig snel Solvac-aandelen te verhandelen. Bovendien bieden niet alle beurshuizen handel in Solvac aan.

Het dividendrendement van Solvac overstijgt met 4,5 procent bruto lichtjes dat van dochter Solvay (4%). De holdingdiscount is iets lager dan het tweejaarlijks gemiddelde van 16 procent. Als we teruggaan tot 2010, kon u Solvac zelfs gemiddeld met een korting van 26 procent kopen, berekende De Belegger.

KBC Ancora

Ook KBC Ancora biedt met 6 procent bruto een hoger dividendrendement dan KBC (5%). De holding die 18,6 procent van de bank controleert, stort voortaan slechts 90 procent van de ontvangen KBC-dividenden door, om de schulden te verminderen. 'Dat is geen slechte zaak, want KBC werkt al met een grote financiële hefboom. Daar moet je niet nog eens een hefboom bovenop zetten', zegt analist Kristoff Van Houte van Kroffinvest. 'Al zal het nog jaren duren voor de schulden van de holding van 3,50 euro per aandeel zijn weggewerkt.'