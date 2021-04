Michèle Sioen stuurt resterende aandeelhouders een brief

Sioen maakt als eerste bedrijf gebruik van een nieuwe richtlijn die toelaat de aandeelhouders rechtstreeks te contacteren. CEO Michèle Sioen stuurt een brief naar alle resterende aandeelhouders in de hoop het aandeel van de beurs te kunnen halen.

De familie Sioen doet een ultieme poging om het gelijknamige textielbedrijf van de beurs te halen. Na twee eerdere biedperiodes heeft het familievehikel Sihold 96,08 procent van de aandelen in handen gekregen. Dat is boven de vereiste minimumdrempel van 95 procent. Maar om een uitrookbod te kunnen lanceren met nadien een schrapping van de beursnotering, moet de familie ook 90 procent van de 'free float' - het percentage aandelen bij het brede publiek - verwerven. Dat brengt de drempel op 96,62 procent.

Sihold heropende daarom voor de derde keer zijn bod tegen 27 euro per aandeel. Dat loopt op 27 april af. Het doel: minstens 107.492 aandelen, of 0,54 procent van het kapitaal, verwerven. In die poging doet het bedrijf een nooit geziene zet in ons land. Het maakt gebruik van een nieuwe richtlijn in de wetgeving over beursgenoteerde bedrijven om de aandeelhouders rechtstreeks te contacteren, vernam De Tijd. Dat doet CEO Michèle Sioen via een persoonlijke brief naar alle resterende aandeelhouders.

Namen en adressen

1.440 beleggers Er zijn nog 1.440 kleine Belgische aandeelhouders van Sioen.

'De richtlijn is zeer recent, vandaar dat wij het eerste bedrijf zijn dat ervan gebruikmaakt', legt financieel directeur Geert Asselman uit. 'Euronext heeft voor ons alle namen en adressen van de resterende aandeelhouders bij de banken en beursmakelaars opgevraagd. De lijst met Belgische beleggers hebben we al gekregen. Dat zijn er 1.440, die de brief in de bus kregen. De lijst met buitenlandse aandeelhouders moeten we nog ontvangen.'

'Intussen hebben we al veel reacties gekregen. Het verbaast me dat veel beleggers niet wisten dat er een bod was. Ik heb de indruk dat de banken zeer beperkt zijn in hun mogelijkheden om de aandeelhouders goed te informeren. Soms gaat de informatie verloren, of wordt die niet gelezen.'

Volgens Asselman houdt de wetgeving voldoende rekening met de privacy van de beleggers. De brief is ook goedgekeurd door de beurswaakhond FSMA.

Geringe liquiditeit