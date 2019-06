Micron Technology schiet hoger

Optimisme over een handelsdeal tussen de VS en China zet de beurzen in het groen. Micron Technology presenteert beter dan verwachte cijfers.

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag hoger. Beleggers lijken goede hoop te hebben in een handelsdeal tussen de VS en China. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, zegt dat de deal inmiddels voor 'ongeveer 90 procent compleet' zou zijn. Dit weekend praten de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping over een mogelijk deal op de G20-top in het Japanse Osaka.

Micron Technology

De chipmaker Micron Technology staat in de schijnwerpers en schiet 12,6 procent hoger. Het bedrijf kan beter dan verwachte resultaten voorleggen over het derde kwartaal. Daarnaast meldt de chipmaker dat het, ondanks de Amerikaanse Huawei-ban, nog steeds weet te leveren aan de Chinese telecomspeler Huawei.

De winst van de Amerikaanse chipproducent kwam in het derde kwartaal uit op 1,05 dollar per aandeel. Analisten rekenden slechts 0,79 dollar. De omzet belandde op 4,79 miljard dollar, waar analisten een omzet van 4,69 miljard hadden verwacht.

Het bedrijf sprong tevens handig om met de restricties:

We hebben de producten die Micron aan Huawei levert geanalyseerd om te bepalen of ze onder de opgelegde restricties vielen. Naar aanleiding van deze analyse concludeerden we dat we een aantal producten legaal aan Huawei konden leveren. Sanjay Mehrotra CEO van Micron Technology

In het kielzog van Micron Technology varen nog wat andere Amerikaanse chipaandelen. Zo klimt Intel met 2,9 procent, vliegt Qualcomm met 4 procent de lucht in, veert Cisco met 0,8 procent op, gaat NVIDIA met 5,7 procent hoger en wint Texas Instruments 2,7 procent.

FedEx voorziet transitiejaar

FedEx voorspelt dat het huidige boekjaar - dat loopt tot en met 31 mei - een transitiejaar zal worden. De pakjesbezorger ziet grote kansen in de e-commerce. Daarom wil het zich omvormen tot een prijsvechter in het bezorgen van pakketjes die gekocht zijn via het internet.

De omvorming richting e-commerce is al te zien in de cijfers van het vierde kwartaal. Toen zag het bedrijf de omzet per pakje stijgen met 2,2 procent en zag het de volumegroei in de bezorging van pakjes met 8,8 procent groeien.

Het bedrijf heeft wel last met het vervoeren van vliegtuigpost, die veel last heeft van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Het aandeel klimt 1,1 procent.

Tesla dicht bij recordproductie

De producent van e-auto's Tesla zit dicht bij een recordlevering aan voertuigen. Al moet daarvoor 'alles buiten' in de laatste dagen van de maand. Dat schrijft CEO Elon Musk in een uitgelekte email aan het personeel. Tesla stelde voor het tweede kwartaal een levering voorop tussen 90.000 en 100.000 auto's. Dat is een hele verbetering tegenover de 63.000 afgeleverde wagens in het eerste kwartaal.

Het beste kwartaal totnogtoe was het laatste kwartaal van 2018 met 90.700 afgeleverde wagens. De mail van Musk impliceert dat Tesla de onderkant van de prognose mogelijk kan kloppen.

Sinds begin dit jaar zakte het aandeel met 34 procent, onder meer uit vrees voor een zwakkere vraag. Vanaf 1 juli zakt een Amerikaans belastingkrediet voor de aankoop van het Model 3, Model S en Model X van 3.750 dollar naar 1.875 dollar.