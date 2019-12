Micron verrast positief

Het bedrijf profiteerde onder andere van hogere prijzen voor geheugenchips.

Micron Technology presenteerde woensdag nabeurs zijn kwartaalresultaten en vooruitzichten.

De chipmaker zag de omzet in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar dalen van 7,9 miljard naar 5,1 miljard dollar. Hoewel er sprake was van een krimp in de omzet was het cijfer beter dan de 5 miljard dollar die analisten hadden voorzien.

De nettowinst per aandeel kwam neer op 0,48 dollar. Dat was meer dan gedacht want aandelenkenners gingen eerder uit van 0,47 dollar.

De groep profiteerde van een sterkere vraag naar geheugenchips nadat het dit jaar net als andere chipmakers last had van een verzwakte vraag. Ook stegen de prijzen van chips in het kwartaal. Daarnaast verwacht het dat de komst van snellere 5G telefoons de vraag verder zal stuwen.

Vooruitzichten

De vooruitzichten die het bedrijf gaf voor het tweede kwartaal waren iets minder dan verwacht. Micron denkt een omzet te draaien van tussen 4,5 en 4,8 miljard dollar, terwijl beurskenners rekenden op 4,8 miljard. De winst per aandeel zal uitkomen tussen 0,31 en 0,41 dollar. Analisten gingen uit van een winst per aandeel van 0,39 dollar.