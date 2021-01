Micron wint stevig met geheugenchips

Wall Street veert op. Micron schiet hoger na beter dan verwachte resultaten. Boeing vliegt lager na een stevige schikking. Een biotechbedrijf gaat vol onderuit.

De Amerikaanse beurzen staan in de plus. Mogelijk zijn beleggers goed gemutst doordat de Democraten nu de meerderheid hebben in de Amerikaanse Senaat. Dat maakt het voor de aanstaande president Joe Biden makkelijker om een grootschalig stimuleringspakket door te voeren.

De Dow Jones klimt rond 16.15 uur 0,1 procent.

Micron

De chipmaker Micron Technology gaat 4 procent hoger nadat hij met beter dan verwachte cijfers is gekomen. Het bedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met 12,3 procent toenemen tot 5,77 miljard dollar. Analisten hadden maar gerekend op een omzet van 5,66 miljard. De winst per aandeel steeg met 62,5 procent tot 78 dollarcent, terwijl de markt maar een winst van 68 dollarcent had verwacht.

De verkopen van DRAM-chips, die belangrijk zijn voor het laten multitasken van bijvoorbeeld smartphones, stegen met 70 procent. CEO Sanjay Mehrota zegt daarbij dat het bedrijf voor de eerste keer in de geschiedenis van Micron leidend is in zowel de DRAM- als de NAND-chipmarkt. Op NAND-chips worden foto's en muziek opgeslagen.

Voor het tweede kwartaal verwacht Micron een winst per aandeel tussen 68 en 82 dollarcent en een omzet van tussen 5,6 en 6 miljard dollar.

Boeing

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing stemt ermee in meer dan 2,5 miljard dollar te betalen in het kader van het onderzoek dat het Amerikaanse ministerie van Justitie voert naar de twee fatale crashes met de Boeing 737 MAX, respectievelijk in oktober 2018 en maart 2019. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven.

De som van 2,5 miljard dollar omvat een boete van 243,6 miljoen dollar, 1,77 miljard dollar aan schadevergoedingen en de oprichting van een fonds van 500 miljoen dollar voor de nabestaanden van de slachtoffers.

Volgens interim-adjunct-procureur-generaal David P. Burns hebben de tragische ongevallen met de toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines ‘het frauduleuze en bedrieglijke gedrag van de werknemers van een van de voornaamste fabrikanten van burgervliegtuigen ter wereld’ aan het licht gebracht.

Het aandeel verliest 0,3 procent.

Sarepta Therapeutics