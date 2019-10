Microsoft en Tesla nemen Wall Street op sleeptouw

De online-marktplaats Ebay - een hip aandeel in de jaren '90 - had gisteren nabeurs minder vrolijk nieuws. Ebay sloot het derde kwartaal af met een omzet van 2,6 miljard dollar, een nulgroei tegenover vorig jaar. Het aantal actieve gebruikers steeg met 4 procent. De winst kwam uit op 563 miljoen dollar. De omzetprognose voor het lopende kwartaal van 2,77 miljard tot 2,82 miljard dollar kwam onder de analistenprognose (2,85 miljard dollar) uit. In een reactie ploft het aandeel 9 procent lager.

Microsoft was een hip techaandeel in de jaren '90 en is het dat nu opnieuw. De techreus blijft profiteren van zijn clouddiensten, bleek eveneens woensdgavond. De techreus realiseerde in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer winst op een hogere omzet in de boeken dan een jaar eerder. Topman Satya Nadella stelde in een toelichting dat de grote bedrijven wereldwijd kiezen voor de clouddiensten van Microsoft. De groep uit Redmond sloot het eerste kwartaal af met een omzet van 33,1 miljard dollar, een stijging van 14 procent tegenover een jaar eerder. Onderaan de resultatenrekening was er een winst van 10,7 miljard dollar, 21 procent meer dan een jaar eerder. Microsoft spendeerde de voorbije maanden 7,9 miljard dollar aan dividenden en aandeleninkoopprogramma's. Het aandeel opent 1 procent in de plus.