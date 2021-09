Microsoft koopt voor 60 miljard dollar eigen aandelen

Microsoft

Microsoft kondigde dinsdag nabeurs wat verwennerij aan voor de aandeelhouder. Ten eerste gaat het kwartaaldividend met 6 cent of 11 procent de hoogte in tot 62 cent. Dat dividend wordt voor de eerste keer geknipt op 17 november en uitbetaald op 9 december.

Activision Blizzard

Volgens de vakbond zou het bedrijf zijn werknemers intimideren en zou het proberen om de vakbond af te breken. Het bedrijf was niet direct beschikbaar voor commentaar. Er loopt tegen de onderneming al een rechtzaak over seksisme en intimidatie op de werkvloer die was aangespannen door een overheidsinstantie. Een belegger stapte ook naar de rechtbank omdat het bedrijf op de hoogte was van het overheidsonderzoek maar daar niet over communiceerde.