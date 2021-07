Microsoft-motor blijft vuren

De softwaregigant Microsoft blijft groeien en zet een stevige hefboom op de onderkant van de resultatenrekening. Het bedrijf legde de aandeelhouders ook flink in de watten.

De softwaregigant Microsoft komt dinsdag met cijfers over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar. De omzet steeg met 21 procent tot 46,2 miljard dollar. Dat was beter dan de door analisten verwachte omzet van 44,3 miljard. Een sterke groei die lager op de resultatenrekening een hefboom zette: de winst per aandeel steeg met een forse 49 procent tot 2,17 dollar. Daarmee kwam ook de winst boven verwachting uit, want de consensus ging uit van 1,92 dollar.

2,17 dollar winst per aandeel Microsoft zag de winst per aandeel groeien met 49 procent tot 2,17 dollar.

Microsoft gaf in alle divisies weer stevig gas. De afdeling Productivity & Business Processes (PBP), vooral softwarepakketten als Office en thuiswerktools als Teams en Skype, groeide met 25 procent en draaide daarmee een omzet van 14,7 miljard dollar. Dankzij het leger thuiswerkers - dat nog altijd groot is - stijgt de vraag naar Office365, de abonnementsformule van het kantoorpakket dat al decennia de ruggengraat van de groep vormt.

Azure

Ook de tak Intelligent Cloud tekende voor 30 procent extra omzet tot 17,4 miljard dollar. Daar is de hoeksteen Azure, de clouddienst van Microsoft waarbij bedrijven à la carte rekenkracht en opslagruimte bestellen. Ook bij Azure heeft de pandemie de turbo op de vraag gezet. De clouddienst kende in het vierde kwartaal een expansie van 51 procent.

Xbox-omzet

More Personal Computing is de derde divisie die we wat oneerbiedig de restcategorie kunnen noemen die vooral besturingssysteem Windows en spelconsoles omvat. Daar steeg de omzet wat minder spectaculair met 9 procent tot 14,1 miljard dollar. Opvallend daarbij is dat de verkopen van de Xbox-spelconsole en de bijbehorende spelletjes met 4 procent daalde. Mogelijk heeft dat te maken met de vergelijkingsbasis: in dezelfde periode vorig jaar sloegen veel mensen door de lockdown aan het gamen.

Aandeelhouders in de watten

Naast de afsluiting van het kwartaal sloot de softwarereus ook zijn gebroken boekjaar af. Dankzij de pandemie klom de omzet 18 procent (168,1 miljard dollar) hoger en steeg de winst per aandeel met 40 procent (7,97 dollar).

En omdat het zo goed gaat, heeft het de aandeelhouders ook in het laatste kwartaal flink gefêteerd. 'Microsoft gaf in het vierde kwartaal 10,4 miljard dollar terug aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden en de inkoop van eigen aandelen.'