Miljardendeal Gilead weegt Galapagos

Exmar profiteert van zijn halfjaarcijfers, hoewel analisten voorzichtig zijn. Galapagos zakt na een miljardenbod van zijn Gilead voor Immunomedics.

De Europese beurzen blijven dicht bij huis. Ook de Bel20 noteert vlak op 3.3555 punten. Op kop lopen Cofinimmo , Aedifica en ING . Verliezen zijn er voor Proximus , Sofina en Galapagos De koersdaling van Galapagos is mogelijk het gevolg van het miljardenbod van zijn partner Gilead voor Immunomedics. De miljardendeal moet Gilead helpen zijn inspanningen om te diversifiëren in oncologie op te drijven, zegt topman Daniel O'Day. In het verleden werd Galapagos ook geregeld genoemd als een mogelijke overnameprooi voor Gilead.

Brede markt

Voor de overige actie zappen we door naar de brede markt waar Exmar met bijna 8 procent hoger gaat na de publicatie van zijn halfjaarcijfers vrijdagavond. De Antwerpse gastankergroep boekte over de eerste jaarhelft een bedrijfswinst van 19,2 miljoen euro, wat 17 procent meer is dan een jaar eerder (16,4 miljoen euro). Op het niveau van de nettowinst was de vooruitgang nog meer uitgesproken: de Antwerpse scheepvaartgroep, met als referentieaandeelhouder Nicolas Saverys, rapporteerde een nettowinst van 4,4 miljoen dollar. Een jaar eerder moest Exmar nog een verlies van 7,8 miljoen dollar opbiechten.

‘Probleemdossiers bij Exmar blijven' Bart Cuypers Analist KBC Securities

Toch was de winst veel hoger geweest wanneer het bedrijf geen geschil had met de Argentijnse huurder van de Tango FLNG, YPF. Dat laatste bedrijf zei in juni dat hij zijn verplichtingen niet kon nakomen door de coronapandemie. Exmar ontving in juni nog een betaling voor productie in de mand maart, maar sindsdien niets meer. Voor de niet-geïnde inkomsten boekte Exmar dan ook een provisie van 17,7 miljoen dollar.

Beleggers mogen dan blij zijn met de resultaten, analist Bart Cuypers van KBC Securities is toch iets minder enthousiast. Het halfjaarrapport van Exmar was ‘mild positief’, zegt Cuypers, maar de hoofdproblemen blijven bestaan en de liquiditeit blijft krap zolang YPF niet (weer) regelmatig betaalt voor de diensten van de drijvende LNG-fabriek Tango FLNG. De analist sluit niet uit dat in de komende weken vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen met YPF. Een probleem is wel dat door de sterk gedaalde gasprijzen (ten gevolge van de coronacrisis) het inzetten van de Tango FLNG niet meer rendabel is voor YPF.

FSRU

Het tweede probleemdossier is de drijvende hervergassingseenheid of FSRU waarvoor een contract is gesloten met Gunvor. Die heeft echter (nog steeds) geen opdracht voor het platform en is boos omdat Exmar voor de FSRU een ‘sale and leaseback’-deal heeft gesloten met het Chinese CSSC. Gunvor startte in oktober een arbitrageprocedure tegen Exmar die nog altijd loopt, maar betaalt wel op basis van het 10 jaar lopende chartercontract.

Gelet op de onzekerheid past Cuypers in zijn waardering een korting van 50 procent toe op de Tango FLNG, van 40 procent op de FSRU en van 15 procent op de rest van de vloot (wegens het aanzienlijke financiële risico). Hij komt tot een netto-actiefwaarde van 2,50 euro, meteen zijn koersdoel. Zijn advies blijft ‘houden’.

Biocartis

De test van het bedrijf kon al binnen zeven dagen resultaat voorleggen. Lenny van Steenhuyse Analist KBC Securities

Analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities reageert op het nieuws dat Biocartis goede resultaten boekte met een studie die het samen met AstraZeneca heeft uitgevoerd. 'De studie laat zien dat de test van Biocartis sneller is voor het opsporen van een specifieke mutatie die longkanker veroorzaakt (egfr-mutatie) dan concurrerende tests. De test van het bedrijf kon al binnen zeven dagen resultaat voorleggen, terwijl dat bij referentietesten al snel oploopt tot 21 dagen. Daarmee wordt de tijd om deze specifieke vorm van kanker te ontdekken ingekort, zodat dokters sneller beslissingen kunnen nemen over welke behandeling ze moeten toedienen.'

Van Steenhuyse legt uit dat het snel traceren van een specifieke soort kanker ook voor farmaceuten als AstraZeneca belangrijk is. 'De egfr-mutatie is een van de meest voorkomende oorzaken van longkanker. Als je dat snel kunt ontdekken kan er meteen met de behandeling van AstraZeneca begonnen worden die specifiek is voor deze mutatie, waarmee de onderneming een voorsprong heeft op de concurrentie. Het gezamenlijke onderzoek is ook bij AstraZeneca in goede aarde gevallen want ze hebben de samenwerking met Biocartis uitgebreid. Het lijkt een goede partner te worden in toekomstige onderzoeken.'

Van Steenhuyse behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 8 euro. Het aandeel wint 2,9 procent.

Retail Estates

De vastgoedspeler Retail Estates heeft fanmail gekregen van Degroof Petercam. Analist Herman van der Loos verhoogt zijn advies voor het aandeel van 'bijkopen' naar 'kopen'. 'Het aandeel heeft het niet goed gedaan de laatste tijd, waardoor het volgens ons aantrekkelijk is. Ons koersdoel blijft onveranderd op 72 euro.'

De analist zegt dat de laatste kwartaalcijfers van de groep er prima uitzagen. 'Alle kosten omtrent corona waren duidelijk lager dan onze verwachtingen.' Verder denkt van der Loos dat het behouden van het dividend op 4,40 euro 'perfect haalbaar' is. Wel benadrukt de beurskenner dat de lage beurskoers een rem kan zetten op de uitbreiding van de portfolio, omdat het ophalen van kapitaal moeilijker is.