Miljardendeal en rode borden

Wall Street noteert in het rood. Teledyne krijgt een tik na een miljardendeal, terwijl Flir daardoor juist omhoog vliegt. Roku koopt de hele videocatalogus van Quibi.

Na een groene opening zijn de Amerikaanse beurzen in het rood gedoken. De industriegraadmeter Dow Jones zakt 1,5 procent, de brede barometer S&P500 verliest 1,3 procent en de technologiebeurs Nasdaq levert 1,2 procent in. Er heerst dus een brede verkoopstemming, maar de reden is niet direct duidelijk.

Maar het is goed mogelijk dat die er hangt omdat de Democraten steeds meer kans maken op een meerderheid in de Amerikaanse Senaat. Dinsdag zijn er nieuwe verkiezingen in de staat Georgia. De beurs voor politieke weddenschappen Predictit schat de kans op een Democratische meerderheid in de Senaat op iets minder dan 50 procent:

Miljardendeal

In de VS begint 2021 met een miljardendeal in de sector van de camera’s en sensoren. Teledyne Technologies legt 7,36 miljard dollar op tafel voor zijn sectorgenoot Flir Systems . Daarmee versterkt Teledyne zich in sensoren voor luchtvaart en defensie. Flir is vooral gekend voor zijn speur-, herkennings- en miksystemen voor gevechtsvliegtuigen.

Aandeelhouders van Flir krijgen 28 dollar in cash en krijgen 0,0718 aandelen Teledyne voor elk aandeel Flir. Daarmee komt het totale bod neer op zo'n 56 dollar per aandeel. Deze biedprijs is 28 procent hoger dan de slotkoers van Flir op 31 december (43,83 dollar).

Volgens Teledyne zal de overname van Flir onmiddellijk winstverhogend werken. Het Californische Teledyne is al een tijdje op het overnamepad. De geplande acquisitie van het Franse Photonis werd in september echter in de ijskast gestopt, omdat de Franse overheid er voorwaarden aan verbond.

CEO Robert Mehrabian van Teledyne zegt dat de twee bedrijven complementair zijn. 'De kern van onze bedrijven bestaat uit sensortechnologie. Onze verdienmodellen zijn ook vergelijkbaar: we leveren camera's, sensoren en sensorsystemen aan onze klanten.'

Teledyne heeft een kredietlijn van 4,5 miljard dollar voor ongeveer een jaar aangeboord om de transactie te financieren en om een aantal bestaande schulden te herfinancieren. Het bedrijf verwacht permanente financiering te hebben voor de deal voordat die is afgerond.

De aandeelhouders van Teledyne zijn niet erg te spreken over de deal: het dondert 7 procent lager. De aandeelhouders van Flir hebben daarentegen een goede deal te pakken: het aandeel vliegt 20 procent hoger.

Roku

De Hollywood-startup Quibi, een jaar geleden met veel bombarie aangekondigd, wil volgens de krant Wall Street Journal zijn hele catalogus verkopen aan het streamingbedrijf Roku .

Quibi, opgericht door Hollywood-ondernemer Jeffrey Katzenberg (Dreamworks) en ex-HP-topvrouw Meg Whitman, moest het streamingplatform worden van de mobiele generatie. Met een aanbod van korte filmpjes van hooguit tien minuutjes hoopte de dienst een plaatsje te veroveren naast grote tv-platformen als Netflix en Disney+. Met die belofte haalde de startup 1,75 miljard dollar op bij investeerders als Walt Disney en Goldman Sachs.

Analisten waren van bij het begin sceptisch over de slaagkansen en in oktober, amper een half jaar na de start, liet de dienst al weten dat ze ermee op zou houden. Volgens de krant Wall Street Journal voert het bedrijf nu vergevorderde gesprekken met Roku om de catalogus van filmpjes over te nemen. Roku is een producent van mediaspelers die zelf ook een streamingplatform uitbaat.