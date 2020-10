Miljardendeal in farmaland

Bristol-Myers Squibb en MyoKardia

Daarmee betaalt het bedrijf 225 dollar per aandeel MyoKardia, een premie van dik 60 procent op de slotkoers van vrijdag (139,60 dollar). BMS staat met zijn kennis in immunotherapie vooral sterk in kankeronderzoek, maar hoopt via de deal zijn expertise in hartaandoeningen uit te breiden. Na een andere miljardendeal, die van Celgene, begonnen analisten op Wall Street zich af te vragen of BMS niet te sterk afhankelijk was van kankeronderzoek, met 16 miljard van de 20 miljard dollar omzet over de eerste jaarhelft.