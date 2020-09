'Minder kansen voor Melexis in elektrische auto's'

Deutsche Bank denkt dat Melexis de komende jaren minder hard zal groeien. Een elektrische auto blijkt minder sensoren nodig te hebben.

Deutsche Bank start woensdag de opvolging van Melexis . Het beurshuis is maar matig enthousiast over de Belgische ontwikkelaar en verkoper van chips en sensoren. Het advies is ‘houden’, het koersdoel bedraagt 65 euro, wat lager is dan de slotkoers van dinsdagavond (68,60 euro).

‘Ice scream’ heeft Deutsche Bank zijn rapport over Melexis getiteld en dat vraagt toch een woordje uitleg. Melexis is in sterke mate – voor 88 procent van zijn omzet – blootgesteld aan de automarkt en is een zeldzame ‘pure play’ om in te zetten op het toenemend aantal chips in auto’s.

De analisten denken echter dat het lopende decennium lastiger zal worden dan het vorige, toen Melexis een sterke groei kende en met zijn magnetische sensoren vrij dominant was bij Europese en Chinese toeleveraars.

Kopwind

Een kopwind die nu opsteekt is de (geleidelijke) omschakeling naar elektrische aandrijving. ‘We geloven dat elektrische wagens die op batterijen rijden (BEVs) voor Melexis slechts 70 procent van de sensoropportuniteit bieden tegenover ICE (internal combustion engines) van dezelfde klasse’, klinkt het.

We geloven dat elektrische wagens op batterijen voor Melexis slechts 70 procent van de sensoropportuniteit bieden van wagens met een verbrandingsmotor van dezelfde klasse. Deutsche Bank

Naarmate de aandrijving van wagens dus evolueert van – sensorrijke – verbrandingsmotoren en plug-in hybrides (waar een verbrandingsmotor ook nog de hoofdkrachtbron is, red.) naar elektrische auto's, kan het moeilijker worden voor Melexis om in het autosegment een sterkere groei neer te zetten dan sectorgenoten als Infineon en STMicroelectronics, redeneren de analisten.

Deutsche Bank denkt dan ook dat de hoge waardering van Melexis – een koerswinstverhouding van 28 voor 2022 – daaronder zou kunnen lijden.

Plug-in hybrides

Het goede nieuws is dat op korte termijn de automarkt tekenen van herstel vertoont. Dat zou Melexis moeten helpen om de ramingen voor de tweede jaarhelft te kloppen.

De analisten wijzen er nog op dat elektrische wagens duidelijk terrein winnen in Europa dankzij de emissiedoelstellingen van de EU en regeringsstimuli. Momenteel verkopen plug-in hybrides nog beter dan elektrische auto’s – in een verhouding 1,4 tot 1 – wat een goede zaak is voor Melexis.