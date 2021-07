Miniholding Belreca dreigt van beurs te verdwijnen

De miniholding Belreca dreigt van de beurs te verdwijnen. Arnaud van de Put van de gelijknamige controlerende familie vraagt om de portefeuillemaatschappij te ontbinden.

Belreca is bij het grote publiek een onbekende naam, maar de onderneming werd al in 1911 opgericht als de Belgian Real Estate Company Canada om in het Noord-Amerikaanse land in vastgoed te investeren. Sinds 1996 heeft de holding geen activa meer in Canada en bouwde ze een portefeuille op in beursgenoteerde bedrijven. In 2000 werd het acroniem omgedoopt tot de Belgian Resources And Capital Company. De Antwerpse familie van de Put, eigenaar van de gelijknamige privaatbank, bouwde door de uitkoop van kleinere aandeelhouders en een kapitaalverhoging in 2002 een meerderheid op.

De familie controleert 64,62 procent van de beursgenoteerde holding via het vehikel Compagnie Commerciale Belge (CCB). Via enkele rechtstreekse participaties belandt ze op 67,01 procent. Arnaud van de Put, de broer van Belreca-voorzitter en CEO Eric van de Put, bezit ruim 10 procent van CCB. Hij dringt er op aan Belreca te ontbinden en te vereffenen. In dat geval wordt de portefeuille verkocht en de opbrengst onder alle aandeelhouders verdeeld. Arnaud van de Put roept daarvoor een algemene vergadering van CCB samen. Als zijn voorstel het haalt, organiseert ook Belreca een algemene vergadering. Voor een ontbinding moet driekwart van de aandeelhouders zijn fiat geven.

Belreca had eind vorig jaar een eigen vermogen van 41,8 miljoen euro, omgerekend 132,47 euro per aandeel volgens de Belgische boekhoudnormen. De huidige intrinsieke waarde schommelt rond 180 euro. De koers van de holding steeg de jongste maanden fors. Sinds Nieuwjaar kwam er een derde bij. Maandag klokte Belreca af op 148 euro.

Onenigheid

De demarche van Arnaud van de Put suggereert dat de familie het niet eens is over een vereffening. Of het voorstel kans op slagen heeft, is onzeker. Het is niet bekend hoe de verhoudingen in CCB liggen, waar zes familieleden de controle delen. Arnaud van de Put was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

1.000 amper handel In het eerste halfjaar veranderden iets minder dan 1.000 Belreca-aandelen van eigenaar.

Wellicht wil Arnaud van de Put zijn investering ten gelde maken. Door de geringe beurshandel is een groot pakket Belreca-aandelen verkopen zo goed als onmogelijk. In het eerste halfjaar veranderden iets minder dan 1.000 stuks van eigenaar.