Miniholding Belreca dumpt 1.000 aandelen Lotus Bakeries

De Antwerpse portefeuillemaatschappij Belreca gaat over tot een onmiddellijke vereffening. Daartoe is beslist op de algemene vergadering van woensdag. De vereffening van Belreca gebeurt op voorstel van de Compagnie Commerciale Belge, het vehikel van de familie van de Put, die Belreca controleert met een belang van 62,4 procent.

De miniholding was al bezig zich stapsgewijs uit te kleden. Het verkocht in juli al voor bijna 30 miljoen euro aandelen, goed voor de helft van de portefeuillewaarde. Belangen in BMW, Boskalis, Danone, Heineken, Intel, Roche, Shell en Solvay gingen toen de deur uit .

De voorbije weken is Belreca doorgegaan met de liquidatie van de portefeuille. In de uitverkoop gingen ook de 1.000 aandelen Lotus Bakeries die Belreca bezat. De verkoop gebeurde in pakketjes van 1 tot 200 stukken. De verkoopprijs per aandeel schommelde tussen 4.835 en 5.170 euro, blijkt uit een portefeuilleoverzicht op de website van Belreca. Belreca realiseert ongetwijfeld een enorme winst op de Lotus-stukken, toch is de timing eerder ongelukkig. Het aandeel tikte de voorbije week 5.800 euro aan na knappe halfjaarcijfers.