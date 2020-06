Drie analisten over het straffe beursherstel.

Johan Van Geeteruyen (Degroof Petercam): ‘Misschien overdrijven de beurzen'

‘Bij beleggers leeft het gevoel dat de economie zal herstellen’, zegt Johan Van Geeteruyen, vermogensbeheerder van Degroof Petercam. ‘Ze stellen vast dat de versoepeling van de lockdown weinig impact heeft op het aantal nieuwe besmettingen. Daarbij komt de steun van de centrale banken en de regeringen.’



‘We zijn eerder voorzichtig. In de VS is de verhouding tussen de aandelenkoersen en de verwachte winsten gestegen naar het hoogste peil sinds 2000. Misschien overdrijven de beurzen.’

‘De jongste dagen zien we een verschuiving naar zwaar afgestrafte waardeaandelen. Die beweging kan nog een paar weken duren.’

‘Maar er komt een realitycheck. Misschien krijgen we na de zomer een opflakkering van de epidemie. De relaties tussen de VS en China zijn grimmig. Er is niet veel nodig voor een neerwaartse spiraal.’

‘Beleggers moeten selectief zijn. Bank- en autoaandelen vinden we moeilijk. Hun businessmodel is aangetast. Bedrijven gaan meer investeren in digitalisering. Technologie is nog altijd interessant.’

Patrick Casselman (BNP Paribas Fortis): ‘Herstel zwaar afgestrafte cyclische aandelen is terecht'

‘We zitten in de tweede fase van het beursherstel’, zegt Patrick Casselman, een aandelenspecialist van BNP Paribas Fortis. ‘In de eerste zijn de groeiaandelen van de (bio)technologiesector sterk gestegen. Nu volgen de cyclische aandelen, zoals de auto- en staalsector. ArcelorMittal, waarvan de koers gevierendeeld was, herstelt nu.’



Ik vind het optimisme wat overdreven. Marc Stevens Zaakvoerder beurshuis Leo Stevens

‘De epidemie is redelijk onder controle, hoewel we een snelle opeenvolging zien van versoepelende maatregelen. De Europese grenzen gaan weer open, waardoor het toerisme weer op gang komt. Bij de eerste versoepelingen vreesden beleggers een heropflakkering, maar de recente cijfers zijn bemoedigend.’

‘We zien een inhaalbeweging van de consumptie, waardoor de cyclische aandelen herstellen. De opleving van de beurzen is grotendeels terecht. Europese cyclische aandelen zoals banken en auto’s zijn zeer zwaar afgestraft. De waarderingen waren zeer laag en we zien nu een begin van normalisering. Ik ben wel wat voorzichtiger over groeiaandelen die bijna op een record staan.’

Marc Stevens (Beurshuis Leo Stevens & Cie): ‘Ik frons mijn wenkbrauwen'

‘De beurzen anticiperen op een snel herstel, een normalisering van de economie’, zegt Marc Stevens, zaakvoerder van het beurshuis Leo Stevens. ‘Ik vind het optimisme wat overdreven, ik frons mijn wenkbrauwen. Het is de eerste keer sinds 2001 dat ik zo’n gevoel heb over de aandelenmarkten.’



‘De stijging van de beurs zou terecht zijn als we tegen september een vaccin hebben tegen het coronavirus en iedereen dan weer aan het werk is. Een aantal zware kosten, zoals afschrijvingen op activa die enkele maanden niets hebben opgebracht, worden niet verrekend. Het is moeilijk zeker te zijn dat alles in september weer normaal is. Maar de lage rente ondersteunt alle beleggingen die een rendement van meer dan nul kunnen opleveren.’

‘Tot een week geleden was nagenoeg 100 procent van de middelen van onze aandelenfondsen belegd. Doorgaans hebben die fondsen slechts 1 tot 3 procent cash, maar voor de eerste keer hebben we onze cashpositie verhoogd. Nu hebben onze aandelenfondsen tot 10 procent cash.’