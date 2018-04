Mithra: 'Goede resultaten voor Donesta'

De studie toont aan dat patiënten na 12 weken toediening van Donesta 80 procent minder 'vapeurkes' hebben, een statistisch significant verschil met de evolutie bij patiënten die een placebo kregen toegediend. Ook is er een positief - maar minder duidelijk - effect op de hevigheid van de opvliegers. Mithra merkt verder op dat patiënten aanzienlijk minder last hadden van vaginale droogte en pijnen, een vaak voorkomende last bij vrouwen in de menopauze.

Minder bijwerkingen

En last but not least: Donesta heeft minder bijwerkingen dan geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn. Dat is volgens het bedrijf en analisten de cruciale factor om van Donesta een succes te maken. Bestaande hormonale geneesmiddelen verhogen de kans op bloedklonters en thrombose. Aangezien Donesta gebruik maakt van het natuurlijk hormoon E4 (Estetrol) is er bij patiënten slechts een minimale impact op dat risico waargenomen. 'Het veiligheidsprofiel van E4 is hiermee herbevestigd', aldus de woorvoerster van Mithra.