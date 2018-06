Mithra is beurskoning van eerste jaarhelft

Ruim twee derde van de Brusselse aandelen leverde individueel meer op in de eerste jaarhelft dan de Bel20. Dat krijg je als de zwaargewichten van de index teleurstellen.

Wie sinds oudejaarsavond netjes de index had gevolgd en al z’n nettodividenden meteen heeft herbelegd, keek vrijdagavond aan tegen een verlies van 4,8 procent. De schuldigen zijn de aandelen die het gros van de index uitmaken. Deden het allemaal slechter dan de Brusselse barometer (in aflopende volgorde): KBC, AB InBev, Engie en ING. Samen bepalen die reuzen van de beurs voor bijna de helft de marsrichting van de sterindex.

Als we de gezapig leegbloedende restbank Dexia even wegdenken zette de Bel20'er Bpost zelfs de slechtste koersprestatie van het hele koersenbord neer. Maar dat heeft dan weer weinig invloed op het groepsgemiddelde.

7/10 7/10 7 Brusselse aandelen op 10 deden het beter dan de index.

Als u er op 31 december lukraak een naam had uitgekozen en daar al uw beleggingsgeld op had ingezet, eindigde u 7 keer op 10 boven de index. Ook als u zo verstandig was om de risico’s te spreiden was het relatief simpel om de Bel20 te kloppen, rekening houdend met nettodividenden.

Niet dat de hoogvliegers winst moesten uitkeren om bovenaan te eindigen in ons halfjaaroverzicht. In de top 10 is het loodrecyclagebedrijf Campine de enige die dividenden uitdeelde aan de eigenaars van het bedrijf. Het dividendseizoen is grotendeels achter de rug omdat de winstverdeling goedgekeurd wordt tijdens de jaarvergaderingen. Toch komt er nog een handvol dividenden later dit jaar, waar we geen rekening mee hielden.

In de bovenste rangen van het klassement staan de biotechnamen met de ellebogen te wringen. Nota bene in de eerste beursweek van 2018 lanceerde een Japans overnamebod het aandeel van Tigenix. Niet veel later werd de beursexit van Ablynx bezegeld door het Franse Sanofi.

Omdat dat bod pas begin juni formeel geslaagd was, kreeg Ablynx nog even de gelegenheid om de kortste Bel20-carrière ooit neer te zetten. Twee weken geleden nam ArgenX - de primus van 2017 - die plaats in.

Al die namen eindigen in de top 10, en bewijzen dat het met biotech heel snel kan gaan. Maar niemand bewijst dat beter dan Mithra, het Luikse bedrijf dat onderzoek doet naar vrouwengeneeskunde. Mithra produceert generische versies van anticonceptiemiddelen, maar de grote waarde schuilt in de nieuwe middelen waarnaar het onderzoek doet.

Eind april maakte Mithra sterke testresultaten bekend van Donesta, een middel om opvliegers tijdens de menopauze te bestrijden. Als het tot een geneesmiddel komt, heeft Mithra goud in handen. Vooralsnog lijkt het er namelijk op dat Donesta veel minder bijwerkingen heeft dan de concurrentie.

De flamboyante oprichter en huidige CEO François Fornieri smeedde het ijzer toen het heet was: Mithra gaf nieuwe aandelen uit vlak na de imposante rally. Omdat de koers daar amper op reageerde, ging de totale beurswaarde nog meer omhoog dan een simpele koersgrafiek doet vermoeden. Fornieri heeft de ambitie om ooit in de voetsporen van Ablynx en ArgenX te treden, en door te stoten tot in de Bel20.

Met biotech kan het ook steil bergaf gaan, maar daar zagen we in het afgelopen halfjaar weinig van. Meer nog: enkele aandelen met een zeer defensief imago eindigen onderaan in het klassement na de laatste beursdag van juni.