'Mithra is te goedkoop'

Volgens Berenberg zit in de koers van het Luikse farmabedrijf Mithra nog niet eens het volle potentieel van de anticonceptiepil Estelle. 'De andere twee blockbusters krijg je er gratis bij.'

Het beurshuis Berenberg verlaagt zijn koersdoel voor Mithra van 35 naar 33 euro, maar laat confident het koopadvies voor het aandeel staan. Analiste Beatrice Allen is enthousiast over de drie blockbusters die gebaseerd zijn op Estetrol (E4): de anticonceptiepil Estelle en de middelen tegen opvliegers Donesta en PeriNesta.

Mithra is duidelijk verkeerd geprijsd. Beatrice Allen Analiste bij Berenberg

Volgens Allen biedt E4 een betere combinatie van veiligheid en leefcomfort dan de bestaande middelen op de markt. Dat geeft veel potentieel. 'Elk van de drie producten heeft een mogelijke gecumuleerde omzet van meer dan 1 miljard euro tegen 2028. Maar de koers prijst niet eens het volledige potentieel van Estelle in. De andere twee blockbusters krijgen beleggers er nu gratis bij.'

De analiste benadrukt dat E4 onlangs nog door de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA is erkend als 'New Active Substance'. Eerder zei Kepler over dat nieuws: 'Dit is goed nieuws, omdat het officieel het innovatieve aspect van Estetrol toont en bevestigt dat de EMA vooruitgang boekt met het reguleringsdossier van Mithra.'

Middellange termijn

Volgens Allen blijft het aandeel ook op middellange termijn ondergewaardeerd. 'De zorg van beleggers dat op de Amerikaanse markt het potentieel voor Estelle beperkt is, is overdreven, zeker in de context van de goed getimede vernieuwing van de raad van bestuur.' Dat laatste zal volgens de analiste het netwerk en de ervaring van de groep verbeteren.

'Daarbij denken we dat de waardes van de andere E4-producten niet volledig afhankelijk zijn van het succes van Estelle. Het bedrijf heeft een andere strategie voor Donesta - waarvoor het een grote partner gebruikt in plaats van een aantal regionale overeenkomsten - en dit medicijn mikt ook op een minder mature markt dan Estelle. Daarom denken we dat de huidige koers - die het potentieel van Estelle en de andere E4-producten lijkt te onderschatten - duidelijk verkeerd geprijsd is.

2021

Volgens de analiste zijn er volgend jaar een paar factoren die het sentiment positief kunnen beïnvloeden. 'Met de Europese bevestiging van E4 verwachten we een Europese goedkeuring voor Estelle in het eerste kwartaal van 2021. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA zou dan spoedig moeten volgen.'

'Daarnaast denken we dat de groep groen licht krijgt voor de start van de derdefasestudie voor Perinesta', vervolgt Allen. 'En we verwachten in de komende maanden ook de eerste data voor de tweedefasestudie naar het gebruik van E4 voor de behandeling van het coronavirus.'