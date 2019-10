Mithra onderuit daags na 'superdeal'

Mithra gaat onderuit nu zijn gloednieuwe distributiepartner een lagere verkoop voor Estelle in de VS voorspiegelt.

Nadat het Luikse farmabedrijf gisteren een megadeal op de Amerikaanse markt heeft aangekondigd, keldert het aandeel met 10 procent op de beurs van Brussel.

De superlatieven waren niet van de lucht gisteren, toen Mithra aankondigde dat het in zee gaat met het Australische farmabedrijf Mayne Pharma. Die gaat in de Verenigde Staten Estelle op de markt brengen, de anticonceptiepil die Mithra ontwikkelt op basis van natuurlijk oestrogeen.

'Dit overtreft mijn stoutste dromen', liet CEO Fran├žois Fornieri zich ontvallen. Mithra heeft volgens het akkoord zicht op minstens 295 miljoen dollar aan vooraf- en mijlpaalbetalingen in cash en aandelen. Daar bovenop krijgt het Waalse bedrijf een variabele vergoeding die afhankelijk is van de verkoopcijfers van Estelle. Het krijgt ook een aandelenbelang van 9,6 procent in Mayne Pharma, net als een zetel in diens bestuursraad.

Beleggers deelden in Fornieri's enthousiasme en stuurden het aandeel 8 procent hoger nadat het in de voormiddag geschorst bleef in afwachting van het persbericht. Een dag later blijkt het enthousiasme fors bekoeld. Mithra daalt 10 procent in de voormiddaghandel.

Waardering

Een diepere lezing van het persbericht van Mayne Pharma werpt een nieuw licht op de deal en zeker op de verkoopverwachting voor Estelle. In zijn publicatie verwacht het bedrijf uit Adelaide dat Estelle op de piek 'boven 200 miljoen dollar' aan omzet kan generen in de Verenigde Staten. Een eerder vage formulering, maar 'boven 200 miljoen' is een stuk lager dan de omzetverwachting van bijna een half miljard die analisten in gedachten hadden.

In die mate zelfs dat het beurshuis KBC Securities zijn waarderingsmodel voor Mithra een stuk voorzichtiger maakt. 'De nieuwe waardering stelt een piekverkoop van Estelle in de VS voorop van 226 miljoen euro (op basis van 2,5 procent marktaandeel en een retailprijs van 27 euro per pillenstrip). Eerder werd gemikt op een hogere verkoop van 472 miljoen euro (bij een marktaandeel van 4 procent en een retailprijs van 33 euro per pillenstrip)', stelt analiste Sandra Cauwenberghs.

'Tot we een beter zicht hebben op hoe de verkoop in werkelijkheid aantrekt, lijkt het ons het best een conservatieve waardering te hanteren.' Het beurshuis verlaagt daarom het advies van 'kopen' naar 'opbouwen' en stelt ook het koersdoel neerwaarts bij van 33 naar 31 euro per aandeel.

Andere beurshuizen tonen meer enthousiasme en verhogen hun koersdoel. Degroof Petercam behoudt zijn koopadvies en trekt het koersdoel op van 34 tot 37 euro. Kepler Cheuvreux verhoogt zijn koersdoel eveneens naar 37 euro (komende van 35 euro) en handhaaft een koopadvies.