Mithra probeert belegger te sussen

Met een als 'update' herverpakte collectie oud nieuws hoopt het Brussels steraandeel van 2018 de recente koersval te stuiten.

Het oogt wat bizar: gisterenavond laat - terwijl iedereen naar de tuimelperte op Wall Street keek - zette de Waalse farmaspecialist Mithra plots een persbericht online met een 'update over 2018 en outlook voor 2019'.

-38% Koersval Sinds de piek in augustus verloor het aandeel Mithra bijna 40 procent

Het lijkt vooral bedoeld om de beleggers gerust te stellen na de vrije val van de jongste weken, een vrije val die moet afgezet worden tegen de stratosferische rit die er aan voorafging.

Het nieuws over de twee potentiële blockbusters, het middel tegen opvliegers Donesta en de anticonceptiepil Estelle, was al bekend. Het was de doorbraak in die onderzoeken die het aandeel tot voor kort een enorme boost gaven.

Mithra lijkt de update vooral aan te grijpen om beleggers gerust te stellen over de kaspositie, altijd een belangrijke indicator voor biotechbedrijven die in afwachting van commercieel succes door de onderzoekskosten bijna per definitie verlieslatend zijn. CEO François Fornieri vuurde zelf de onrust over de kaspositie aan, met de later 'verduidelijkte' stelling als zou Mithra de - dure - verdere ontwikkeling van Donesta zelf voor zijn rekening nemen.

Dankzij de kapitaalronde van 77 miljoen dit voorjaar had Mithra per 30 juni 86 miljoen in kas, ook dat was sinds het halfjaarrapport al bekend. Daar kwam sindsdien 20 miljoen bij met de - ook al bekende - verkoop van de Belgische generische portefeuille en 35 miljoen voorschot van de - vorige maand aangekondigde - verkoopsovereenkomst met het Hongaarse Gedeon Richter.