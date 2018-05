Mithra voegt zich bij miljardenclub

De koers van Mithra stijgt bij een zeer drukke hand el meer dan 8 procent naar een record van 29,35 euro. Het Luikse bedrijf dat zich specialiseert in geneesmiddelen voor vrouwen meldde vanmorgen dat het een contract sloot met het Duitse Midas Pharma voor de ontwikkeling en productie van een steriel injecteerbaar hormoonmiddel.

Het gaat om het tweede contract waarbij Mithra voor rekening van andere farmagroepen medicijnen zal ontwikkelen én produceren in zijn gloednieuwe fabriek in Luik. In december sloot het bedrijf al een 10-jarige overeenkomst met Generic Specialty Pharma voor vier hormonale injecties.