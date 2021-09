Moderna hoger na onderzoek naar effectiviteit

Wall Street klimt. Moderna wint terrein nadat een onderzoek had uitgewezen dat het vaccin van de farmaceut beter werkt dan dat van Pfizer. Campbell schenkt warme soep.

De Amerikaanse beurzen winnen overwegend terrein. De Dow Jones levert 0,1 procent in, maar de S&P500 en de Nasdaq gaan respectievelijk 0,2 en 0,7 procent hoger.

En dat terwijl er minder goed economisch nieuws is. De Amerikaanse privésector heeft in augustus 374.000 banen gecreëerd, tegenover 326.000 in juli. Dat is een tegenvaller, want economen hadden 625.000 extra jobs voorspeld. Het ministerie van Arbeid publiceert vrijdag het 'officiële' jobrapport van augustus, dat ook rekening houdt met de werkgelegenheid bij de overheid. Als het herstel van de arbeidsmarkt doorzet, zal de Amerikaanse centrale bank later dit jaar haar obligatieaankopen verminderen.

Moderna

Het aandeel Moderna klimt meer dan 3 procent. Dat lijkt te maken te hebben met een vergelijkende studie van de vaccins van Moderna en Pfizer, waar 2.499 Belgische gezondheidswerkers aan deelnamen. Daaruit zou blijken dat het vaccin van Moderna beter werkt dan dat van Pfizer.

Het gaat om een onderzoek dat maandag werd gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association. De onderzochte gezondheidswerkers hadden allemaal twee vaccinaties gekregen. Daaruit bleek dat het Moderna-vaccin meer antilichamen creëerde bij de onderzochte personen dan het middel van Pfizer. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat de antilichamen het meest aanwezig waren bij werkers jonger dan 35 jaar. 'Het hogere mRNA-gehalte in het Moderna-vaccin en het grotere interval tussen de eerste en de tweede vaccinatie kunnen het verschil verklaren', luidt het.

Pfizer gaat 1 procent lager.

Campbell Soup

Het voedingsbedrijf Campbell Soup klimt 2,5 procent hoger. De organische nettoverkopen daalden in de drie maanden tot eind juli met 4 procent tot 1,873 miljard dollar. Dat de omzet lager was, had vooral te maken met de moeilijke vergelijkingsbasis. Een jaar daarvoor - midden in de coronacrisis - zag het bedrijf veel herbevoorrading bij winkels doordat consumenten meer eten kochten voor thuisconsumptie. Tegenover dezelfde periode in 2019 was sprake van een groei met 9 procent.

Het vierde kwartaal was een positief einde van een sterk jaar waarin we succesvol opereerden in een moeilijke omgeving. Mark Clouse CEO van Campbell Soup

De omzet was boven de verwachting van analisten. Net als de winst, die 8 dollarcent hoger dan verwacht uitkwam op 0,55 dollar. 'Het vierde kwartaal was een positief einde van een sterk jaar waarin we succesvol opereerden in een moeilijke omgeving', zegt CEO Mark Clouse.