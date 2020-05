Moderna krijgt duwtje van Dr. Fauci

Anthony Fauci is 'voorzichtig optimistisch' over het mogelijke coronavaccin van Moderna.

Wall Street noteert in het rood door nieuwe spanningen tussen de VS en China. Anthony Fauci is 'voorzichtig optimistisch' over vaccin Moderna.

Beleggers zijn somber gestemd na het plan van China om in Hongkong een nationale veiligheidswet in te voeren. Het plan dreigt de onrust nog groter te maken en nog zwaarder te wegen op de lokale economie. Het kan ook de relaties tussen de Volksrepubliek en Washington verder verzuren.

De Dow Jones verliest rond 17u 0,6 procent.

Moderna

Moderna schoot in de middag 4 procent hoger door een uitspraak van Anthony Fauci, een wetenschappelijke topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Fauci zei donderdag in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN dat hij 'voorzichtig optimistisch' is over het mogelijke coronavaccin van het biotechbedrijf uit de VS. 'Hoewel het aantal onderzochte patiënten laag was, zagen we bij acht patiënten antilichamen bij een redelijke dosis. Daardoor is er een kans dat het vaccin beschermend kan werken bij grotere groepen mensen. Er zijn een paar belangrijke hordes genomen op het gebied van vaccinontwikkeling en daarom ben ik enigszins optimistisch.'

Maandag wist Moderna het wereldwijde nieuws te halen door de resultaten te publiceren van een fase 1-onderzoek naar zijn potentiële coronavaccin. Daaruit bleek dat acht van de 45 patiënten antilichamen tegen het coronavirus hadden aangemaakt. Op dat nieuws schoot het aandeel 20 procent hoger, waarbij het ook de Amerikaanse en Europese beurzen mee de lucht in trok. Beleggers kijken zeer uit naar een snel vaccin voor het virus, omdat dat de enige manier is waarop de economie weer terug kan naar normaal: zonder social distancing.

Het bedrijf heeft overigens het ijzer gesmeed toen het heet was, want na de forse koersopstoot van maandag gaf het diezelfde avond nog nieuwe aandelen uit. Daardoor wist de biotechgroep 1,3 miljard aan cash binnen te halen. Dinsdag kreeg het aandeel vervolgens een opdoffer, omdat de toonaangevende gezondheidswebsite Stat News stelde dat het onderzoek van het biotechbedrijf onvoldoende klinische data bevat.

Inmiddels heeft het aandeel behoorlijk wat winst ingeleverd, maar het stijgt nog 0,5 procent.

John Deere

In het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2019/20 heeft John Deere 18 procent minder omzet behaald met de verkoop van landbouwwerktuigen, bos- en bouwmachines. Boeren stelden de aankoop van een nieuwe tractor of maaidorser uit. Dat gold ook voor bedrijven die aan bosbouw doen of in de bouwsector actief zijn. De omzet kwam uit 9,25 miljard dollar, wat veel meer was dan analisten hadden verwacht: zij rekenden volgens Refinitiv gemiddeld slechts om 7,69 miljard dollar.

Ook de winst van Deere was een positieve verrassing: de nettowinst zakte weliswaar met 41 procent tot 665,8 miljoen dollar of 2,11 dollar per aandeel. Hier stond de verwachting slechts op 1,62 dollar per aandeel.

Voor het hele boekjaar gaat Deere nu uit van een nettowinst tussen 1,6 en 2 miljard dollar. Rond de coronacrisis zijn er echter nog veel onzekerheden die de resultaten en de financiële positie zouden kunnen raken. In het boekjaar 2018/19 realiseerde Deere bijna 3,3 miljard dollar winst.