Moeder van Google kent terug (forse) omzetgroei

Alphabet realiseerde in het derde kwartaal een winst per aandeel van 16,4 dollar. Analisten dachten aan 11,29 dollar. Ook de omzet lag met 46,17 miljard dollar een heel stuk boven de prognoses (42,9 miljard dollar), goed voor een stijging van 14 procent.

We kenden een sterk derde kwartaal, in lijn met de brede online omgeving.

In het tweede kwartaal was er bij Alphabet nog een omzetkrimp omdat bedrijven beknibbelden op hun advertentieuitgaven op de zoekmachine Google en op Youtube. Maar in het derde kwartaal hebben de bedrijven die uitgaven weer hernomen.