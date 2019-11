'Moeilijk voor Bpost om winst in 2020 stabiel te houden'

De beurskoers van Bpost is sinds het dieptepunt in december met meer dan de helft gestegen. De markt gaat uit van een stabiele winst voor 2020, maar dat is misschien te hoog gegrepen, waarschuwt het beurshuis RBC Capital Markets.

Bpost tikte op 17 december vorig jaar een dieptepunt van 7,30 euro aan. Sindsdien is de aandelenkoers met 52 procent gestegen tot 11,10 euro. Voldoende om de rating 'overweight' te temperen naar een neutraal advies, vindt analist Damian Brewer van RBC capital Markets.

De koersklim kwam er nadat de winstcijfers van Bpost minder gedaald waren dan de markt had verwacht. De bedrijfswinst viel vorig kwartaal met 18 procent terug. De stijging van de tarieven kon de daling van het aantal verstuurde brieven met 7,8 procent deels compenseren. De pakjes groeien nog fors, en de Amerikaanse e-commercedochter Radial toont stilaan beterschap.

Maar het is twijfelachtig of Bpost ook in 2020 de prognoses kan halen, denkt de analist. De markt gaat uit van een stabiel operationeel resultaat.

Prioritaire zendingen

Brewer geeft in de eerste plaats toe dat Bpost over heel wat troeven beschikt. 'Het bedrijf heeft enkele zeer plausibele kostenbesparingen vooropgesteld. De Belgische tak zou vanaf maart moeten profiteren van de opdeling in duurdere prioritaire en niet-prioritaire zendingen. Daardoor moeten de postbodes niet elke dag elk postadres meer bedelen. In de VS toont Radial beterschap. Het bedrijf slaagt erin nieuwe klanten te winnen, wat de winst vanaf 2020 moet ondersteunen.'

'BPost heeft ook nog meer ruimte om te groeien in het pakjesverkeer, want dat ligt in Belgiƫ nog relatief laag tegenover het Europese gemiddelde. Ten slotte heeft Bpost een sterke prijszettingsmacht tegenover zijn Europese collega's. De postwet liet toe de prijzen voor kleinere zendingen in 2019 te verhogen met gemiddeld 4,6 procent en in 2020 met 5,1 procent', stelt de analist.

Arbeidskosten

De risico's zijn echter groot, waardoor de analistenconsensus van een stabiele bedrijfswinst in 2020 mogelijk te hoog gegrepen is. 'Bpost moet nog bewijzen dat het de kostenbesparingen kan doorvoeren. Vooral de evolutie van de arbeidskosten is een hoog risico, omdat in 2020 een nieuw CAO-akkoord met de vakbonden gesloten moet worden', waarschuwt Brewer.

'Daarnaast zouden de nieuwe klanten van Radial wel eens minder tot de winst kunnen bijdragen dan verwacht. Ook de evolutie van het post- en pakjesverkeer is zoals bij alle spelers een gevaar. Ten slotte vergroten de vele managementwissels de risico's, met het verdwijnen van zowel CEO Koen Van Gerven als Radial-topman Pierre Winand.'