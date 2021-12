'Mogelijk tragere opstart voor Argenx' efgartigimod'

Wells Fargo is de nieuwste toevoeging aan de groeiende lijst met Amerikaanse fans voor het Belgische biotechbedrijf Argenx. Al ziet de zakenbank een tragere opstart voor het potentieel goudhaantje efgartigimod dan de rest van Wall Street.

Nu de ontknoping over de goedkeuring van Argenx' middel erfgartigimod in de VS nadert, krijgt het Gentse biotechbedrijf steeds meer fans op Wall Street. Wells Fargo begint de opvolging van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 390 dollar. De slotkoers voor het Amerikaanse aandeel bedroeg dinsdag 299,5 dollar.

De zakenbank schat de kans op de goedkeuring van efgartigimod voor de zeldzame auto-immuunziekte myasthenia gravis op 95 procent. Die goedkeuring wordt op 17 december verwacht. Wells Fargo is wel iets negatiever dan de consensus over de verwachte piekverkopen. Het ziet de verkoop voor myasthenia gravis oplopen tot 1,7 miljard dollar. De algemene aanname op Wall Street is 2,5 miljard dollar. 'Neurologen zijn meestal erg traag in het omarmen van nieuwe therapieën', aldus analist Derek Archila. 'Er is sprake van een gepersonaliseerde dosering bij efgartigimod en daar moeten artsen eerst vertrouwd mee raken.'

Neurologen zijn meestal erg traag in het omarmen van nieuwe therapieën. En ze zullen moeten wennen aan de gepersonaliseerde dosering van het middel. Derek Archila Analist Wells Fargo

'Maar die potentieel tragere ramp-up is geen ramp', vervolgt de analist. 'Niet elk middel is een nieuw Tepezza', zegt hij, verwijzend naar de hypersnelle ontplooiing van een middel tegen oogziektes bij schildklieraandoeningen van het Amerikaanse biotechbedrijf Horizon. 'Efgartigimod komt duidelijk tegemoet aan een onbeantwoorde nood in de markt. Sommige artsen die wij spraken, zijn zinnens het middel in een eerste fase bij 10 tot 15 procent van hun patiënten toe te dienen.'