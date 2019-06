Monsterdeal in defensie-industrie draagt bij aan winst op Wall Street

Greg Hayes, de CEO van United Technologies, zegt dat hij maandag met Trump zal gaan praten.

United Technologies gaat 2,2 procent lager. Raytheon wint 2 procent.

Salesforce

En is nog belangrijk overnamenieuws. Salesforce wil het databedrijf Tableau Software kopen voor 15 miljard dollar (13,3 miljard euro). Hiermee kweekt het advertentiedatabedrijf extra spieren in zijn gevecht met Microsoft . Deze laatste is een belangrijke concurrent van het bedrijf in een markt die bedrijven helpt om hun klantenbestand beter in kaart te brengen.

Salesforce beweegt 4,3 procent lager, terwijl Tableau Software omhoog schiet met meer dan 35 procent.