Montea heeft eindejaarsdoel al in de zomer beet

Opvallend: daarmee is de 800 miljoen die de beursgenoteerde speler in logistiek vastgoed ambieerde, nu al zo goed als bereikt is. Het resultaat is ook een stevige hefboom op de huurinkomsten, die tegenover een jaar eerder afgelopen halfjaar 15 procent stegen naar 23,1 miljoen euro.

Om de stevige expansie van de portefeuille te financieren, klopte Montea vorig najaar bij de aandeelhouders aan. Het gevolg is uiteraard wel dat de winst over meer 'hongerige mondjes' moet gespreid worden. En dus is de stijging van de winst per aandeel - plus 3 procent naar 1,35 euro per aandeel - een stuk minder stevig dan de toename van de nettowinst, plus 23 procent naar 16,4 miljoen euro.