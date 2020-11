Montea ziet amper gevolgen van coronapandemie

De vraag naar logistiek vastgoed boomt tijdens de pandemie. Net als WDP legt ook de magazijnengroep Montea sterke resultaten voor.

Montea stelt dat de coronapandemie slechts een 'zeer beperkte impact' zal hebben op de financiële prestaties dit jaar. Sinds Nieuwjaar inde het bedrijf 99 procent van zijn huurinkomsten. De bezettingsgraad blijft met 99,3 procent erg hoog en stabiel. In Frankrijk was er iets meer leegstand, maar dat werd goedgemaakt door de hogere vraag in België. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten steeg lichtjes tot 7,7 jaar.

Dat toont dat de vraag naar logistiek vastgoed robuust blijft. Onder meer door de boom van e-commerce groeit de vraag naar magazijnen om de klanten te beleveren. Eerder al zei sectorgenoot WDP dat de pandemie een boost zet op de resultaten. WDP verhoogde zelfs zijn prognoses eind vorige maand. Montea slaagde erin om 1,2 procent meer huur te vragen voor zijn bestaande panden, terwijl de huurprijzen voor retailvastgoed en kantoren onder druk staan door de pandemie.

De operationele winst (EPRA), die de basis vormt voor de dividenden, steeg in de eerste negen maanden van het jaar met 13 procent naar 42,2 miljoen euro. Omdat het aantal aandelen steeg, nam de winst per aandeel iets minder toe: +9 procent naar 2,66 euro. De intrinsieke waarde per aandeel dikte 15,2 procent aan tot 49 euro. Montea noteert net als WDP bijna dubbel zo hoog als zijn intrinsieke waarde. Beleggers zijn tuk op schaarse groeiaandelen en leggen meer de nadruk op de mooie inkomstenstroom dan de waarde van de panden.

Beperkte schulden

De waarde van de vastgoedportefeuille groeide met 11 procent tot 1,285 miljard euro. De schuldgraad steeg heel licht tot 40 procent, maar blijft relatief beperkt.

Montea bevestigt zijn ambitie om de portefeuille met 300 miljoen euro te laten groeien in 2020 en 2021. Driekwart van de groei is al in concrete plannen gegoten.