Moody's verlaagt rating Nyrstar opnieuw

Het bureau verlaagt zijn prognoses voor de winst en de kasstromen in 2018 en 2019. Het mijnbouwbedrijf gaf zelf al in een update aan dat het werkkapitaal de afgelopen weken verder is gedaald. Moody's stelt vast dat er een risico is dat de financiering van de dagelijkse activiteiten in gevaar komt. Dit kan gebeuren wanneer de klanten van de mijngroep niet meer bereid zijn kredieten te verstrekken aan het bedrijf met de toekomstige productie als onderpand.