Morgan Stanley: 'Waarde van Nyrstar bengelt tussen 0 euro en 9,42 euro'

Het beurshuis Morgan Stanley schrapte gisteren het koersdoel voor Nyrstar waarna de zinksmelter 25 procent van haar beurswaarde verloor. Vandaag gaat er alweer tot 10 procent van de koers af. ‘We hebben te weinig zicht op het winstpotentieel, de vooruitgang van Port Pirie en de schuldenberg.’

Morgan Stanley weet niet meer van welk hout pijlen te maken. In een rapport over de zinksmelter Nyrstar schrapt het beurshuis haar koersdoel wegens de lage visibiliteit.

De reden voor de lage zichtbaarheid is de winstwaarschuwing van Nyrstar waarbij het aangaf dat de brutobedrijfswinst (ebitda) in de tweede jaarhelft een stuk lager zal zijn dan die van het eerste halfjaar. Toen bedroeg de ebitda 120 miljoen euro. ‘We hebben geen idee van de oorzaak van de winstwaarschuwing aangezien Port Pirie een ebitda van 40 miljoen euro zou bijdragen in de tweede jaarhelft,’ klinkt het in het rapport.

De onzekerheid over de kasstromen van het bedrijf maken het schuldprobleem groter, zegt Morgan Stanley. ‘Op basis van de gerapporteerde nettoschuld van 1,2 miljard dollar bedraagt de nettoschuld 5,3 keer de brutobedrijfswinst van 2018,’ klinkt het. ‘Wanneer we de verborgen schulden daarbij tellen – uitgestelde inkomsten, eeuwigdurende obligaties en voorafbetalingen – komen we aan een schuldenberg die 8,7 keer de brutobedrijfswinst van 2018 bedraagt.’

Zelfs wanneer de ebitda volgend jaar verdubbelt, zoals Morgan Stanley voorspelt, is de schuldenberg nog meer dan 5 keer zo groot. Morgan Stanley gaat uit van een vrije kasstroom - na interestbetalingen - van 50 tot 80 miljoen euro in 2019 en 2020. Slechts een kleine daling van de zinkprijs is dus nodig opdat Nyrstar cash verbrandt.

Maar Nyrstar heeft geen ruimte voor zoveel onzekerheid. Op het einde van de eerste jaarhelft had de zinksmelter 643 miljoen euro aan liquiditeiten beschikbaar terwijl 740 miljoen euro aan schulden moeten geherfinancierd worden tegen het einde van 2019. Morgan Stanley berekende dat Nyrstar met de huidige schuldgraad een ebitda van 310 tot 340 miljoen euro moet voorleggen om tegemoet te komen aan intrestlasten en werkkapitaal.