Morgan Stanley scoort met advies aan superrijken

Wall Street staat in het rood. Morgan Stanley komt met mooie resultaten. Walgreens stelt teleur. En Fastly gaat snel lager.

De Amerikaanse beurzen gaan net als de Europese collega's lager, maar dan wat minder dramatisch. Beleggers zijn bezorgd over het snel oplopende aantal coronabesmettingen in Europa en de mogelijke negatieve economische impact van nieuwe coronamaatregelen.

Verder reageren beleggers op slecht nieuws over het stimuleringspakket dat nog altijd niet door het Amerikaanse parlement is gegaan. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei dat het moeilijk is om nog voor de verkiezingen een stimuleringsovereenkomst te bereiken. Hij zei dat na een telefoongesprek met de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, de Demorate Nancy Pelosi.

De Dow Jones verliest 0,6 procent.

Morgan Stanley

De bank Morgan Stanley staat ondanks het negatieve beurssentiment 1,2 procent in de plus na mooie resultaten. De Amerikaanse zakenbank zag de omzet in het derde kwartaal klimmen met 16,2 procent naar 11,7 miljard dollar, terwijl de analistenconsensus op 1 miljard minder rekende. De winst schoot 25 procent hoger naar 2,72 miljard dollar, of 1,66 dollar per aandeel. Daarmee overtrof de winst de marktverwachting van 1,28 dollar per aandeel.

De bank wist net als andere zakenbanken te profiteren van de coronacrisis door in te spelen op de erg volatiele beurzen. Morgan Stanley zag de inkomsten uit aandelentransacties stijgen met 20 procent naar 4,2 miljard dollar. Door de onrust op de financiële markten willen beleggers hun portfolio's vaker herschikken, waardoor ze meer transacties verrichten via banken als Morgan Stanley.

Daarnaast ging het goed met het verstrekken van adviezen aan zeer rijke particulieren. De tak Wealth Management zag de omzet met 6,8 procent klimmen naar 4,7 miljard dollar. De divisie profiteerde van de stijgende markten, omdat de commissies gekoppeld zijn aan de waarde van de activa die ze onder beheer heeft. Onder CEO James Gorman focust de bank meer op Wealth Management, ten nadele van de oude sterkhouders trading en zakenbankieren.

Verder zegt Gorman dat de overname van de effectenhandelgigant Etrade heeft bijgedragen aan de kracht van de bank en de toekomstige groei van het bedrijf.

Walgreens

Walgreens Boots Alliance wint bijna 4 procent na beter dan verwachte cijfers. De apotheekketen zag de omzet in het derde kwartaal met 2,3 procent klimmen naar 34,7 miljard dollar, terwijl analisten rekening hielden met een omzet van 34,4 miljard. De winst per aandeel kwam uit op 1,02 dollar, een daling van 28,7 procent in vergelijking met vorig jaar. De winst per aandeel was wel hoger dan de door de markt voorspelde 0,96 dollar.

Verder waren de beleggers tevreden met de vooruitzichten van het bedrijf. Walgreens zegt dat de winst in 2021 met een laag enkelcijferig percentage zal groeien, ondanks de negatieve impact die de coronapandemie heeft op het bedrijf.

'Ik ben blij met de resultaten die aan de hoge kant van onze verwachtingen uitkwamen', zegt CEO Stefano Pessina. 'We blijven ons businessmodel aanpassen aan de veranderende consumentennoden. Ondanks de onzekerheid door de coronacrisis zien we een voorzichtig herstel in kernmarkten als de VS en het VK. Daarnaast ben ik enthousiast over de versnellende groei in onze e-commerceplatformen.'

Fastly

De aanbieder van cloudplatforms Fastly dendert 25 procent lager. De onderneming zegt dat haar grootste klant, het Chinese Bytedance (het bedrijf boven de populaire muziekapp TikTok), minder heeft besteed in het derde kwartaal. Fastly waarschuwde woensdag nabeurs dat het een kwartaalomzet van 70 à 71 miljoen dollar verwacht, tegenover een eerdere prognose van 73,5 miljoen.

Het koerseffect van het slechte nieuws wordt versterkt door adviesverlagingen van een aantal analisten. William Power van het beurshuis Baird's knipt zijn advies bij van 'kopen' naar 'houden' en verlaagde zijn koersdoel van 105 naar 85 dollar. Ook analist Brad Reback van Stifel zet het aandeel een stapje lager en ruilt zijn koopadvies in voor een 'houden'-advies. Reback knipt zijn koersdoel voor het aandeel van 98 naar 77 dollar.

'Door de impact van een onzekere geopolitieke omgeving is het gebruik van ons platform door onze grootste klant lager dan verwacht, waardoor de omzet vanuit die klant significant gedaald is', zegt Fastly in een persverklaring.