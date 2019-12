Morgan Stanley zet Adyen op kooplijst

De zakenbank is zeer positief over de recente deals die de groep sloot met de veilingsite eBay en de internetreus Alibaba. 'We denken dat het betalingsplatform van Adyen tot een van de besten behoort. We zien de toenemende complexiteit van de betalingsindustrie, gedreven door strengere regelgeving, dan ook als een plus voor het bedrijf.'