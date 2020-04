Morgan Stanley ziet winst 30 procent dalen

De beurzen in New York gaan lager. Morgan Stanley ziet winst dalen, maar de inkomsten uit beurshandel boomen.

Amerikaanse beleggers zijn voorzichtig na het nieuws dat het aantal werklozen in de VS vorige week met 5,2 miljoen is gestegen. Een dergelijke toename is gigantisch, maar is wel kleiner dan de 5,5 miljoen extra werklozen die economen hadden voorzien. Het was ook een zwakkere stijging dan de 6,6 miljoen extra werklozen van een week eerder. De afgelopen 4 weken werden ruim 20 miljoen Amerikanen werkloos.