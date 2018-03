Moury Construct houdt dividend stabiel

Moury Construct is vooral actief in Wallonië, waar het zowel openbare, industriële als kantoorgebouwen realiseert. Vorig jaar realiseerde de groep, waarvan ook een houtverwerkend bedrijf deel uitmaakt, een omzet van net geen 98 miljoen euro. Dat is 1,4 procent minder dan in 2016. De daling betekent ook dat het tweede halfjaar merkelijk zwakker was dan het eerste, waarin de omzet nog met 3 procent groeide.

Dankzij lagere belastingen is de daling van de nettowinst minder groot: -7,1 procent tot 3,7 miljoen euro. Moury Construct raakt echter niet aan het dividend , dat stabiel blijft op 5,2 euro bruto per aandeel. Netto komt dat neer op 3,64 euro.

Voor 2018 is het bedrijf optimistisch gestemd, vooreerst omdat alle werven volgens de verwachtingen lopen. Het orderboek is bovendien aangedikt. Recente opdrachten behelzen onder meer een nieuwe vleugel aan het ziekenhuis Princesse Paola in Marche-en-Famenne, gebouwen voor de Franstalige jeugddienst IPPJ in Fraipont, de ombouw van een bestaand pand tot een zorgcentrum in Ukkel en de bouw van een appartementsgebouw met 66 flats in Molenbeek. Als alles naar wens verloopt, zou de omzet van de Luikse groep dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen euro kunnen bedragen.